Casoria, si sente male mentre balla: morto un giovane di 25 anni

Un giovane di 25 anni, Angelo De Rosa, si è sentito male mentre stava danzando nel corso di una serata di balli latino-americani. È morto, forse stroncato da infarto. Il tragico episodio si è consumato in data 13 febbraio 2020 nel complesso Uci Cinemas di Casoria. Angelo, amante dei balli sudamericani, stava danzando quando all'improvviso ha accusato un malore, perdendo conoscenza pochi secondi dopo. Come si legge da Napoli Today, sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118, ma per De Rosa non c'è stato nulla da fare. Il 25enne era residente ad Arzano, la cui comunità è rimasta sconvolta per quanto accaduto, così come a Frattamaggiore, dove Angelo aveva frequentato le superiori. Sui social sono stati in numerosi a rendere omaggio alla sua memoria. Uno dei messaggi più toccanti è sicuramente quello di una sua compagna di ballo con la quale il giovane aveva frequentato lo stesso istituto scolastico, il liceo Durante. La ragazza ha scritto: "Eri un ragazzo bello come il sole, intelligente, sempre sorridente, amante della vita e del ballo, la tua più grande passione che condividevamo ed è questo che ci univa ancora di più. Ti porterò sempre nel mio cuore Angiolé. Tu intanto continua a ballare lassù e quando puoi vienimi a trovare in sogno, ti aspetto".

Casoria, morto il ballerino Angelo De Rosa: probabilmente stroncato da infarto

Sarebbe stato un infarto a porre fine alla giovane vita di Angelo De Rosa, ballerino residente ad Arzano. Il ragazzo è morto nella serata del 13 febbraio scorso a Casoria, mentre stava partecipando ad un evento di balli latino-americani nel complesso Uci Cinemas. Il giovanissimo è stato immediatamente soccorso dai presenti che hanno richiesto l'arrivo del 118. Nonostante tutto, per Angelo non c'è stato nulla da fare. Secondo quanto emerso da una prima ricostruzione dei fatti, il ballerino si sarebbe sentito male mentre era sulla pista da ballo assieme ad alcuni amici. Si sarebe accasciato a terra perdendo conoscenza, senza più riprendersi. Il tutto sarebbe avvenuto in pochi secondi.