Città metropolitana, il Pd si spacca alle elezioni per la formazione del consiglio

I risultati delle elezioni della Città metropolitana di Napoli sono netti: vince il centrosinistra sul centrodestra con 17 consiglieri a 5, ma il Pd, ormai ai ferri corti, si è spaccato in più tronconi. All’interno della coalizione vittoriosa primeggia il sindaco della città partenopea Gaetano Manfredi, dato che la sua lista è risultata la più votata in assoluto e ha superato per 400 preferenze il blocco formato dal Pd e dal governatore della Campania Vincenzo De Luca. Uno smacco non previsto dai democratici, arrivati alla resa dei conti interna. Gli effetti del responso delle urne, come riporta la Repubblica, sono stati devastanti per il partito di Enrico Letta: il capogruppo in consiglio comunale Aniello Esposito è stato costretto a dimettersi, poiché ha votato un candidato di un’altra lista.

Per la Città metropolitana sono stati eletti 15 consiglieri comunali e 9 sindaci. Chi ha raccolto le maggiori preferenze, con 4.805 voti, è stato l’esponente del Movimento 5 Stelle Salvatore Cioffi. A sedere tra i banchi dell’organismo sovracomunale ci sarà solo una donna, Ilaria Abagnale, sindaco di Sant' Antonio Abate. Gli altri primi cittadini eletti sono: Giuseppe Cirillo (Cardito), Carmine Lo Sapio (Pompei), Antonio Sabino (Quarto), Giuseppe Bencivenga (Frattaminore), Marco Antonio Del Prete (Frattamaggiore), Dionigi Gaudioso (Barano d’Ischia), Massimo Pelliccia (Casalnuovo) e Giuseppe Tito (Meta).

Nel centrodestra, Lega e Fratelli d’Italia hanno ottenuto un consigliere a testa: Domenico Esposito Alaia, di Castello di Cisterna, e Giuseppe Nocerino, di Somma Vesuviana. Vincenzo Cirillo, consigliere di Trecase, invece, è stato eletto nella lista dell'ex candidato sindaco di centrodestra Catello Maresca, sostenuta dal deputato forzista Paolo Russo, legato alla ministra di Forza Italia Mara Carfagna. Gli azzurri hanno ottenuto due scranni nella Città metropolitana con Salvatore Guangi, consigliere di Napoli, e Pelliccia, sindaco di Casalnuovo. Fuori dai giochi il sindaco di Benevento Clemente Mastella, il quale ha fatto flop con la sua lista.