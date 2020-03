Cocaina e contanti in casa, presi madre e figlio

Scoperti con la cocaina e i contanti, finiscono in manette madre e figlio a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli. Sotto i sigilli quasi mezzo chilo di polvere bianca.

L’operazione si è registrata nel pomeriggio di martedì e porta la firma degli agenti in servizio presso il commissariato della polizia di Stato di Giugliano-Villaricca. Tutto è partito da un banale controllo su un’automobile nell’area di via Antichi Giardini, nel popoloso comune dell’hinterland napoletano. Gli agenti hanno intimato l’alt alla vettura a bordo della quale viaggiava un 31enne del posto. Dai controlli dei poliziotti sono spuntati fuori ben quattro telefoni cellulari e una somma in contanti superiore a 1.200 euro, per la precisione pari a 1.235 euro.

La scoperta ha destato i sospetti degli agenti e ha indotto i poliziotti giuglianesi a estendere la perquisizione anche nell’abitazione della madre dell’uomo. Nell’appartamento, i tutori dell’ordine hanno rinvenuto una discreta quantità di cocaina. Sotto i sigilli sono finiti 485 grammi di polvere bianca. Inoltre sono stati scoperti anche due bilancini di precisione e altro materiale ritenuto utile al confezionamento delle singole dosi da immettere sui mercati clandestini delle tossicodipendenze.

Al termine dei controlli sono scattate le manette anche per la donna, una 51enne, che è stata arrestata insieme al figlio. Entrambi risponderanno dell’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Droga, cellulari, denaro e il kit per la produzione e il confezionamento delle singole dosi sono stati tutti sottoposti a sequestro.

Proseguono senza sosta i controlli antidroga in tutta l’area del Napoletano. Un affare che non sembra conoscere crisi, quello della vendita e dello spaccio di sostanze stupefacenti, ma che anzi rappresenta uno dei settori dell’economia (sommersa e illegale) più “affidabili” dal punto di vista dei guadagni. Un'operazione simile si è registrata qualche mese fa a Cardito, in provincia di Napoli. In quell'occasione, a insospettire i poliziotti fu il via-vai di clienti da un'abitazione. Al cui interno, poi, gli agenti hanno scoperto quattro persone con tredici grammi di cocaina e poco più di 2.500 euro in contanti oltre a diversi strumenti utili a fabbricare le dosi da cedere agli assuntori. In quel caso, però, i poliziotti scoprirono anche che era stato istallato un sistema di videosorveglianza per sovrintendere e monitorare gli accessi all'abitazione.

