Gli controllano il Green pass e scoprono che è un latitante: arrestato commercialista ad Agnano

Non si aspettava che a tradirlo, alla fine, dopo mesi di latitanza, potesse essere il Green pass acquisito con la vaccinazione anti Covid-19. Un commercialista di 48 anni, originario di Napoli ma residente in Ungheria, era ricercato in tutta Europa perché coinvolto in prima persona nelle vicende giudiziarie di politici campani. Il professionista è stato tratto in arresto ad Agnano, mentre si apprestava a consumare una pizza in un noto locale del luogo. Il 48enne, durante la sua fuga, faceva spesso la spola tra Napoli e l’Ungheria, ma mai avrebbe pensato di essere scoperto nel corso di un normale controllo della certificazione verde.

A metterlo in manette sono stati gli agenti della Guardia di finanza di Frattamaggiore, i quali erano di servizio all’esterno della pizzeria proprio per verificare il possesso del Green pass da parte degli avventori. Quando è stato segnalato il nome del commercialista alla sala operativa è emerso, come riporta Napoli Today, che sull’uomo pendeva una condanna definitiva per estorsione emesso dalla Procura generale presso la Corte di Appello di Napoli, in esecuzione di una sentenza di condanna emessa nel maggio del 2019, divenuta definitiva nel luglio del 2021.

A quel punto il 48enne, che seppure aveva con sé una certificazione verde regolare, è stato fermato dai finanzieri e condotto nel carcere di Poggioreale, dove dovrà scontare una pena residua di quasi cinque anni. Il commercialista, tra le altre cose, è accusato di aver accantonato fondi neri all'estero attraverso i contributi per l'editoria.