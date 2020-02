Coronavirus, quarantene nel Salernitano e nel Sannio

Coronavirus, casi di quarantena in Campania: il sindaco di Buccino, in provincia di Salerno, dispone il provvedimento nei confronti di una famiglia che era da poco rientrata dal Nord. Stessa scelta da parte dei sindaci di Olevano sul Tusciano e Montecorvino Rovella e Battipaglia dove sta rientrando un bus di turisti transitato per Venezia. Ma nessuno spazio al panico: “Nessun allarmismo”.

Con due ordinanze, il primo cittadino del centro della Valle del Sele, in cui vivono poco meno di 5mila persone, ha disposto la quarantena per un nucleo familiare e contestualmente ha scelto di chiudere, in via del tutto precauzionale le scuole presenti sul territorio comunale.

A motivare la quarantena il fatto che le persone che saranno sottoposte al provvedimento tornavano dall’area di Codogno, nel Lodigiano, e dalla città di Piacenza. Nel documento, il sindaco ha scritto che il provvedimento si è reso necessario dopo essere: “Venuto a conoscenza in data odierna (ieri ndr) che sul territorio del Comune di Buccino ci sono persone provenienti da Codogno, comune riconosciuto come focolaio di coronavirus(covid-19) e dal Comune di Piacenza, area interessata dal contagio di virus”. I cittadini, che saranno sottoposti presso la loro abitazione alla quarantena con sorveglianza attiva non potranno lasciare la loro casa né avere contatti con altre persone per quattordici giorni. Inoltre dovranno mettersi a disposizione delle regole di profilassi stabilite dalle autorità sanitarie.

Contestualmente, sono state chiuse anche le scuole di ogni ordine e grado e sono state sospese manifestazioni pubbliche da ieri per tutta una settimana, fino alla prossima domenica 1 marzo.

Ma le iniziative del Comune non debbono preoccupare i cittadini. In un avviso, infatti, il sindaco ha inteso spiegare in un avviso le ragioni dei provvedimenti e ha pregato i buccinesi di non lasciarsi sopraffare dalla paura: “La situazione è costantemente monitorata, le ordinianze sono state fatte in via del tutto precauzionale”. E ancora: Si consiglia vivamente a tutta la popolazione, sulla base della realtà dei fatti, a non creare allarmismo, psicosi e paura”.

Ancora nel Salernitano, un’ordinanza analoga è stata ieri emessa dal sindaco di Olevano sul Tusciano, Michele Volzone. Il primo cittadino di Battipaglia, Cecilia Francese, ha chiesto di comunicare eventuali rientri da zone interessate dal coronavirus e s’è affidata, in una nota stampa, al senso di responsabilità dei suoi concittadini. Tutto a causa di un bus di turisti che è di rientro da viaggio di piacere al Nord dove ha toccato il territorio di Venezia. Tra i passeggeri ci sono anche cittadini di Montecorvino Rovella, comune del territorio, il cui sindaco Martino D’Onofrio ha deciso di procedere alla quarantena. Sul bus, però, non ci sarebbe stato alcun caso sospetto e, come riporta Il Mattino, uno degli organizzatori ha rassicurato sul fatto che nessuno dei passeggeri presentasse alcuni sintomo compatibili a quelli di un'influenza.

Intanto è stata disposta la chiusura delle scuole anche a Sant’Agata dei Goti, in provincia di Benevento. Il provvedimento è stato assunto dal sindaco del centro sannita, dopo il rientro da una gita scolastica tra Milano e Venezia cui hanno partecipato gli alunni di un istituto cittadino. Asili e scuole rimarranno chiuse fino a giovedì e, contestualmente, il sindaco Giovannina Piccoli ha invitato gli allievi di ritorno da Veneto e Lombardia, insieme ai parenti residenti in città di un professore di Casalpusterlengo, a osservare un periodo di 14 giorni di quarantena presso le proprie abitazioni.