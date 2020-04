Il grazie ai militari con una palma: l'immagine diventa virale

Può sembrare sterile retorica eppure ci sono immagini che, nella loro semplicità, riescono a raccontare una storia in maniera ben più profonda di mille parole. Un esempio sono le foto scattate ieri su un irriconoscibile lungomare di Napoli, uno dei luoghi più affascinanti della città partenopea sempre affollato da cittadini e visitatori che qui si riversano per fare lunghe e piacevoli passeggiate ma che in questo periodo di emergenza coronavirus è desolato e silenzioso.

Negli scatti effettuati ieri, nel girono della Domenica delle Palme, si vede un uomo con la mascherina che si avvicina a un militare dell'Esercito impegnato nei controlli in strada e gli porge un rametto di un ulivo. Sullo sfondo il mare e il Vesuvio che si innalza verso il cielo con tutta la sua imponenza. Il soldato, anch’egli con la mascherina, ringrazia lo sconosciuto facendo il saluto militare.

Un gesto dolce e allo stesso tempo intriso di forza immortalato in foto che sono state diffuse su Facebook dall’Esercito Italiano. Quello compiuto dal cittadino è divenuto simbolicamente un gesto di gratitudine da parte di tutti i cittadini verso che in queste difficili settimane sta lavorando e sacrificando per la sicurezza della comunità. "Questa è l'Italia nostra. Un cittadino di Napoli questa mattina si è avvicinato ai nostri soldati impegnati nell'Operazione #StradeSicure e ha donato un ramoscello di Ulivo. Un gesto semplice che ci unisce in questa lotta" , si legge nella frase che accompagna le immagini.

Tantissimi gli apprezzamenti da parte degli utenti, sia sottoforma di commenti che di "like". "Un'immagine bellissima. Questo dimostra la grande stima verso i nostri ragazzi e ragazze impegnati in questi momenti difficili. Onore a loro e forza Italia", "Onore all' Esercito Italiano... forza ragazzi... siete la nostra spina dorsale... sempre pronti nelle emergenze più tragiche" : questi sono solo due delle centinaia di messaggi scritti da persone che si sono emozionate nel vedere gli scatti.

Oggi a Napoli sono oltre 700 i militari dell'Esercito impegnati nella sicurezza sul territorio nell'ambito di diverse operazioni. Tra queste vi è quella legata all’emergenza coronavirus. A marzo,il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, aveva chiesto l'uso dei militari per controllare il rispetto delle norme emesse dal governo e dalla Regione finalizzati al contenimentodell’infezione.