Criminalità organizzata, a rischio scioglimento tre Comuni del Vesuviano per infiltrazione mafiosa

L’area del Vesuviano sarebbe sotto il controllo della criminalità organizzata. Le inchieste dei giudici sui presunti collegamenti tra amministratori locali e camorra hanno portato all’imminente scioglimento anticipato di tre Comuni: quelli di Torre Annunziata, Castellammare di Stabia e San Giuseppe Vesuviano. A riportalo è il quotidiano la Repubblica che anticipa i provvedimenti in itinere del ministero dell’Interno. A Torre Annunziata è già stato avviato lo scioglimento ordinario, mentre per Castellammare e San Giuseppe i giochi sembrano già fatti.

Il caso più eclatante è senza dubbio quello di Torre Annunziata, dove, come raccontato da Il Giornate.it, il sindaco Vicenzo Ascione è finito sotto i riflettori della giustizia perché accusato dagli inquirenti di avere legami con il clan Gionta. Il primo cittadino si è dimesso, con lui la maggioranza dei consiglieri ha gettato la spugna, e al Comune è arrivato il commissario prefettizio. Ciò non toglie che l’altro procedimento in corso, che prevede lo scioglimento per infiltrazione mafiosa, andrà regolarmente avanti. Torre potrebbe, quindi, subire un doppio smacco. È già la terza volta che la città finisce nel mirino del ministero dell’Interno, la prima nel 1993, quando fu ucciso il giornalista de Il Mattino Giancarlo Siani.

Castellammare di Stabia, invece, non è abituata a questo tipo di provvedimento, ma alcune irregolarità sugli appalti, che fanno presumere legami con la criminalità organizzata, potrebbero portare allo scioglimento anticipato della consiliatura. Si deciderà in uno dei prossimi consigli dei ministri la sorte del Comune. Situazione simile a San Giuseppe Vesuviano, dove c’è già la commissione d’accesso. La situazione non è delle migliori anche se non ci sono ancora decisioni ufficiali. Il futuro dei tre Comuni resta in bilico, ma è sempre più evidente la commistione che si è venuta a creare tra istituzioni e criminalità organizzata.