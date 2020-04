I vandali distruggono l'ambulanza anti Covid

Un nuovo attacco al personale sanitario è stato commesso nel Napoletano. Questa volta è toccato a un’ambulanza della “Misericordia” di Casoria, azienda che si occupa prevalentemente di trasporto sanitario, che durante il pomeriggio di ieri stava effettuando un servizio di test tamponi a domicilio a Caivano.

“La ambulanza era ferma, il personale sanitario si stava preparando per mettersi al lavoro, quando ad un tratto si è sentito uno scoppio, era il vetro posteriore che era andato in frantumi. Si è scoperto che era stato lanciato un oggetto che aveva rotto il vetro, ma fortunatamente nessun membro dell’equipaggio ha subito danni. Non è la prima volta che subiamo danni e veniamo attaccati, ma è davvero assurdo che capiti in momento così delicato. Ora abbiamo momentaneamente un veicolo fuori servizio e in questo momento ogni risorsa è fondamentale”. A denunciare l’episodio è stato Stefano Riccardi, presidente di Misericordia.

Sull’argomento è intervento anche il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli. “Purtroppo – ha continuato l’esponente politico – neanche l’emergenza sanitaria ha saputo frenare l’indole violenta e irresponsabile di alcuni imbecilli che continuano ad attaccare il personale sanitario, preziosissimo in questo momento; per questo va tutelato, sono la nostra salvezza. Servono maggiori controlli e chiunque ostacoli il lavoro dei medici e degli infermieri dovrà subire pene severe”.

Poco tempo fa si era verificato un nuovo caso di aggressione nei confronti del personale sanitario, a Napoli, dove medici e infermieri sono diventati negli ultimi tempi bersaglio di continue violenze, sia fisiche sia verbali. L’episodio ha avuto luogo ad Afragola, dove un'ambulanza del 118 è stata colpita dal lancio di oggetti provenienti dal balcone di un palazzo.

Il fatto è accaduto quando un'ambulanza della postazione Casoria Saut è intervenuta presso l'abitazione di un uomo ad Afragola per prestargli soccorso. Una volta giunta sul posto, però, è stata colpita ripetutamente da alcuni oggetti che venivano lanciati da un balcone di un edificio della zona. Il personale sanitario, inoltre, mentre attraversava la strada per soccorrere il paziente, è stato insultato da alcune persone. Nonostante ciò, comunque, l'equipaggio dell'ambulanza è riuscito a portare a termine il proprio lavoro, rianimando l'uomo che li aveva chiamati, che era in stato di incoscienza. In precedenza, un'altra ambulanza era stata sequestrata da una baby gang per soccorrere un amico ferito nel parcheggio del Loreto Mare. Gli episodi sono denunciati dall'associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate”.

