Uccide la madre a coltellate: choc a Napoli

A Napoli una donna di 61 anni è stata uccisa a coltellate nel centro storico e pare che a compiere il delitto sarebbe stato il figlio adottivo di 17 anni. Il fatto è avvenuto in un'abitazione a rampe San Giovanni Maggiore, nei pressi di via Mezzocannone. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato. All'arrivo degli agenti, il figlio della donna era nell'abitazione. L'omicidio sarebbe avvenuto al culmine di una violenta lite tra il ragazzo e la madre. A tal proposito sono giunte alle forze dell'ordine diverse segnalazioni da parte di vicini di casa, che hanno sentito i due litigare violentemente.

L'omicidio è avvenuto traversa di via Mezzocannone che conduce all'ingresso della Basilica di San Giovanni Maggiore, nel cuore del centro antico di Napoli. Quando i poliziotti sono arrivati nella zona indicata dalle segnalazioni, la donna era già morta. Il figlio non si era spostato e si trovava ancora nell'abitazione dove si è compiuto il delitto. Ancora non ci sono certezze sulla dinamica ma ci sarebbero pochi dubbi sulla responsabilità del giovane, che poi si è chiuso in casa. I primi a riuscire ad entrare nell'abitazione, in rampe San Giovanni Maggiore, sono stati i Vigili del fuoco attraverso una finestra. Sul posto sono intervenuti i poliziotti dell'Ufficio prevenzione generale della Questura di Napoli e del Commissariato Decumani.

La zona è quella della movida napoletana, dove d'estate le persone si riuniscono fino a tarda notte. La movida continua a scorrere come se nulla fosse nel centro storico di Napoli e forse perché ignari di quanto accaduto, molti continuano a sedere ai tavolini dei locali. Sarà fondamentale sapere anche dai vicini di casa se in famiglia vi fossero dissapori tali da poter far ipotizzare un esito così tragico. Tra i residenti c'è chi avrebbe detto di aver sentito delle urla provenienti dall'abitazione. L'appartamento, dall'esterno, appare particolarmente grande. Sul balcone ci sono anche bandiere dell'Italia e dell'Europa.