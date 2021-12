Maxi-buche a Napoli: attivate otto squadre di vigili

La pioggia incessante che si è abbattuta su Napoli nelle ultime settimane ha aperto delle vere e proprie voragini sulla superficie del manto stradale. Sono almeno otto le maxi-buche sottoposte a stretta sorveglianza da parte dei vigili del fuoco che, da giorni, presidiano i punti nevralgici del capoluogo partenopeo per monitorare il corso degli eventi. " Fino a qualche ora fa - spiega al Corriere del Mezzogiorno Ciro Esposito, comandante della polizia municipale - avevo otto pattuglie impegnate a presidiare altrettante grosse buche. Ogni pattuglia era composta da due persone, per un totale di sedici vigili urbani. Per fortuna nel tardo pomeriggio gli interventi della Protezione civile hanno permesso di mettere in sicurezza cinque situazioni. Continuiamo ad essere presenti in prossimità di tre buche. Due a Pianura ed una a San Giovanni a Teduccio ".

Il problema delle buche

Quello delle buche - di grandi o piccole dimensioni - è un problema che si riprone ad ogni ondata di maltempo caratterizzata da rovesci copiosi e gradinante. La messa in sicurezza del manto stradale compete a Napoli Servizi, la società controllata dal Comune di Napoli che ha tra i propri compiti anche gli interventi emergenziali di manutenzione viaria. Ma le piogge di questi giorni hanno rallentato le operazioni di sistemazione: " Premesso che noi abbiamo il compito di mettere, per così dire, la toppa - spiega Ciro Turiello, direttore generale di Napoli Servizi - in attesa che poi si facciano le opere vere e proprie di rifacimento delle strade, quelle necessarie ad evitare ulteriori cedimenti, è chiaro che con il meteo avverso per molti giorni è tutto più difficile. Se piove, andiamo a mettere l'asfalto a freddo e non possiamo poi sistemare quello a caldo. L'acqua, però, lo porta via rapidamente ed ecco che si ripresenta la buca ". Ad ogni modo, la Napoli Servizi ha attivato un servizio di pronto intervento per ciascuna Municipalità. " I problemi più difficili - conclude - sono quelli che si verificano nelle strade con il basolato. Lì è più complicato ".

Il rebus degli appalti

Da qualche mese il Comune di Napoli ha attivato uno sportello online attraverso cui i cittadini possono segnalare eventuali buche nel proprio quartiere di residenza. Negli ultimi giorni si contano almeno dieci richieste di sollecito per intervento. Ma se le vie della città del Vesuvio sono ridotte a un colabrodo, l'hinterland non è messo meglio. A Casoria e Vico Equense, ad esempio, si è verificato un pericoloso cedimento del manto stradale che ha inibito la viabilità ordinaria. In generale, un po' ovunque in Campania, c'è un grosso problema di manutenzione delle strade. Talvolta accade che gli aggiudicatari delle gare utilizzino materiali scadenti per le operazioni di rifacimento stradale e che gli enti pubblici non esercitino l'adeguata sorveglianza sui cantieri.