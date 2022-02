Forate le ruote di un’ambulanza durante un intervento di pronto soccorso: la denuncia dei medici

L’ennesimo atto vandalico ai danni di un mezzo di soccorso si è verificato al Rione Traiano, uno dei quartieri popolari di Napoli. L’altra notte, intorno alle 2, sono state tagliate le ruote di un’ambulanza del 118 della postazione del Loreto Crispi, mentre era impegnata in un intervento di soccorso. A denunciare l’episodio è stata l’associazione napoletana a tutela dei camici bianchi “Nessuno tocchi Ippocrate”, che ha pubblicato un post con foto su Facebook. I sanitari erano stati chiamati con urgenza perché c’era un residente del rione che aveva bisogno di cure immediate. L’ambulanza, giunta sirene spiegate, era stata parcheggiata nelle vicinanze dell’abitazione del paziente. L’intero equipaggio è entrato in casa per prestare i primi soccorsi, ma nel frattempo sono intervenuti alcuni balordi, che hanno forato gli pneumatici del mezzo.

Al loro ritorno lo staff sanitario si è reso conto dell’atto vandalico perpetrato ai loro danni e non hanno potuto fare altro che attendere l’intervento del carro attrezzi. “Fortunatamente – hanno scritto i responsabili dell’associazione sui social network - il paziente è stato trattato a domicilio e non necessitava di trasporto in ospedale altrimenti questa disavventura si sarebbe tramutata in tragedia” . Non è la prima volta che accadono episodi del genere. Molto spesso ad essere presi di mira sono gli stessi medici e infermieri, che subiscono aggressioni sia verbali sia fisiche mentre sono in servizio.

Solo nel mese di gennaio, sono stati cinque gli operatori sanitari aggrediti. Due settimane fa, un infermiere dell’ospedale Vecchio Pellegrini, come riporta Fanpage, è stato malmenato da una persona che era in attesa di essere visitato al pronto soccorso. Il paziente si è inalberato per le lungaggini al Triage e non ha accettato di aspettare il suo turno. Fuori si sé, ha prima minacciato verbalmente e poi ha picchiato selvaggiamente l'infermiere, provocandogli ferite guaribili in venti giorni. Non contento ha sfondato con un pugno i vetri del reparto, ma è stato fermato dalla polizia immediatamente avvisata dal personale di turno in ospedale.