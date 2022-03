Galleria Umberto, in arrivo una postazione della polizia municipale

Pare che qualcosa si stia muovendo per risolvere il problema del degrado che affligge la Galleria Umberto a Napoli, un tempo considerato uno dei luoghi più eleganti della città.

Nel corso di una riunione del consiglio comunale, convocata ieri mattina per discutere sull'emergenza criminalità, l'assessore comunale alla Sicurezza, Antonio De Iesu, ha annunciato che presto verrà attivato un posto di polizia municipale all’interno della Galleria.

"La Banca d'Italia ci ha dato la disponibilità di un locale al piano terra" , ha rivelato l'assessore, aggiungendo che nei prossimi giorni ci sarà un incontro con l'istituto di credito per portare avanti questo progetto. Maggiore sicurezza è quanto chiedono i commercianti. Perché tra clochard che stazionano con i loro pochi averi e la spazzatura la situazione appare particolarmente difficile.

Eppure di sera, quando le serrande dei negozi si abbassano e le vie si fanno deserte, il quadro si fa ancora più complicato anche a causa di gruppi di ragazzini che giocano a pallone all’interno della Galleria Umberto. Senza dimenticare la questione delle nuove luci contestate duramente dai commercianti perché ritenute non idonee al contesto storico-architettonico.

Come spiega Repubblica il locale che dovrebbe essere destinato alle forze dell’ordine, in realtà, sarebbe una sorta di "gabbiotto" con tanto di insegna ben visibile della polizia municipale. Ma, oltre al tema della sicurezza, ci sarebbe anche altro sul tavolo dell’amministrazione comunale. E questa volta l’impegno è volto al decoro del monumento. Sono programmati, infatti, interventi di manutenzione, sia sul pavimento che sulla volta.

" Stiamo vigilando la Galleria dodici ore al giorno con la polizia municipale. Il monumento merita una attenzione costante, ma non abbiamo la possibilità di girare anche di notte" , ha affermato De Iesu. Quest’ultimo ha, poi, lanciato una stoccata ai privati: "Noi la nostra parte la stiamo facendo. Il problema è la sorveglianza notturna. Se i commercianti e i condomini ci mettono un euro ciascuno, ce la fanno a coprire la spesa nel loro interesse". Invece secondo l’assessore " c'è spesso una certa insensibilità e si sta solo a chiedere..." .