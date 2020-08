Interviene per sedare rissa, carabiniere pestato a sangue

Anche se fuori servizio è intervenuto per sedare una rissa scoppiata in strada a seguito di un banale incidente stradale, per questo motivo un giovane carabiniere, aggredito con violenza, si trova ora ricoverato e sotto osservazione all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia (città metropolitana di Napoli).

L'episodio si è verificato poco dopo la mezzanotte di ieri, 31 luglio, con le strade di Castellammare affollate per la movida del venerdì sera. Nelle vicinanze di piazza Principe Umberto sarebbe scoppiata una rissa tra due coppie di giovani a causa di un sinistro, ed è a questo punto che il militare in borghese, un ragazzo di 30 anni, avrebbe deciso di intervenire per riportare l'ordine ed evitare che la situazione potesse ulteriormente degenerare.

Purtroppo, tuttavia, lo stesso carabiniere è divenuto il bersaglio di alcuni dei balordi rimasti coinvolti nella zuffa, che lo avrebbero colpito con dei pugni alla testa, senza farsi alcuno scrupolo ad utilizzare addirittura dei caschi da moto e delle sedie in metallo.

Alcuni dei numerosi passanti che in quegli attimi concitati si trovavano a passare per le vie del centro di Castellammare di Stabia hanno immediatamente contattato le forze dell'ordine ed il 118 per richiedere un pronto intervento sul posto. Gli uomini in divisa, giunti a sirene spiegate dal vicino commissariato, si sono occupati di dare avvio alle indagini, prendendo nota dei racconti di alcuni dei testimoni presenti al momento del pestaggio e sono tuttora al lavoro nel tentativo di risalire ai responsabili.

Pur con la strada quasi completamente bloccata a causa del traffico e della sosta selvaggia delle auto posteggiate ovunque, oltre che per la folla venutasi a creare nella zona in cui era scoppiata la rissa, l'ambulanza è riuscita a raggiungere l'appuntato ed a condurlo all'ospedale San Leonardo. Il 30enne, che si trova fortunatamente fuori pericolo, ha riportato un trauma cranico ed un'emorragia, oltre a varie contusioni: resta comunque sotto osservazione.