Jennifer Lopez, show a Capri tra beneficenza e mondanità

L’isola di Capri rivive i fasti dei tempi d’oro e ritorna, almeno per una serata, ai mega eventi mondani del periodo precedente alla pandemia da Covid-19, con ospiti eccellenti e famosi in tutto il mondo. La star della cena di gala alla Certosa di San Giacomo è stata, senza dubbio, Jennifer Lopez che ha incantato i presenti con uno show mozzafiato. L’occasione è stata data dalla manifestazione benefica organizzata dall'e-tailer e e-commerce di lusso LuisaViaRoma per raccogliere fondi a favore delle iniziative di Unicef, mirate in particolare a sostenere i programmi Unicef Emergency con focus sulla crisi ucraina e siriana. L’e-tailer da pochi mesi ha siglato una partnership con il fondo italiano di private equity, guidato da Roberta Benaglia, Style Capital e Unicef Italia.

Madrina d'eccezione è stata proprio Jennifer Lopez. La star statunitense, che da poco si è sposata con l'attore Ben Affleck, è arrivata sull'isola di Capri già il 27 luglio scorso e si divide tra il Tiberio Palace e lo yacht con i suoi due figli Emme e Maximilian. È stata lei la protagonista di uno show di quaranta minuti in cui si è esibita sia nelle sue più famose hit sia con medley di altri cantanti. La diva era attesa, oltre che per la performance, anche per i costumi indossati, a firma di Roberto Cavalli, creati per lei da Fausto Puglisi. Come riporta il quotidiano la Repubblica, Jennifer Lopez non ha deluso i fans sfoggiando prima una tutina tigrata cosparsa di cristalli e poi un abito con audaci trasparenze.

Nomi di primo piano anche per la presentazione della serata affidata al talento di Jamie Foxx, mentre a battere l'asta un professionista a cinque stelle come Simon de Pury. Tra i quasi mille ospiti, tutti rigorosamente selezionati, si sono notate le presenze dell’attore Leonardo Di Caprio, oltre agli altri big Casey Affleck, Jeremy Irons, Jared Leto e Vanessa Hudgens. Tra gli habitué di Capri non potevano mancare gli imprenditori Flavio Briatore e Diego Della Valle, oltre a Elisabetta Gregoraci, Diletta Leotta, il cantante Sangiovanni e il leader di Italia viva Matteo Renzi.