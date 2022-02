Mancano gli spazi, niente Museo Maradona nell’ex stadio San Paolo

A meno che non si decida di intervenire per costruire le sale idonee a ospitare i cimeli, il Museo dedicato al calciatore argentino Diego Armando Maradona, nel corpo dell’ex stadio San Paolo, resterà solo un sogno. La struttura, allo stato attuale, come riporta il quotidiano Il Mattino, non permette di rendere concreta la promessa fatta più di un anno fa ai napoletani da parte degli amministratori. La verità è emersa grazie a un sopralluogo effettuato dalla commissione comunale allo Sport.

“Da quanto abbiamo appreso – ha dichiarato a Fanpage.it Gennaro Esposito, presidente della commissione – nello stadio non ci sarà il Museo di Maradona, a meno che non si facciano interventi strutturali per ricavare spazi idonei, che al momento non sono previsti” . Gli intoppi sono tanti. Innanzitutto, l’area del parcheggio interrato, sotto lo stadio, non è mai stata resa fruibile al pubblico. Poteva essere quello lo spazio utile per realizzare le sale museali, ma il degrado la fa da padrone.

Per circa trent’anni, lo slargo è stato chiuso sia per le infiltrazioni piovane sia perché veniva utilizzato in maniera impropria, essendo oggetto anche di atti vandalici. Ma a tagliare la testa al toro è un vizio architettonico di base non superabile: il parcheggio non è a norma per ospitare una struttura pubblica, dato che il soffitto è troppo basso. All’interno dello stadio, poi, non sembrano esserci aree su cui si potrebbe intervenire.

Dal sopralluogo è venuto fuori che la struttura sportiva che ospita il calcio Napoli è da sistemare in più punti, operazione al momento non fattibile per lo stato finanziario del Comune. Quindi è quasi impossibile poter pensare di realizzare il Museo Maradona nello stadio di Fuorigrotta. Se si vorranno tirare fuori dagli scatoloni i tanti cimeli del pibe de oro e mostrarli in pubblico si dovrà scegliere uno spazio diverso.