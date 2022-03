Movida selvaggia, ancora lamentele da parte dei residenti: "Siamo esausti"

Continuano le proteste nei vari quartieri di Napoli per la movida selvaggia che si intensifica ogni fine settimana. Anche l’ultimo weekend è stato un incubo per i residenti, i quali non sanno più a chi rivolgersi. A lamentarsi, in particolare, sono i comitati cittadini che sono stati costituiti proprio per affrontare le diverse problematiche delle varie municipalità partenopee. Negli ultimi tempi, ad aggravare la situazione della movida nelle zone dei baretti è l’inciviltà di gruppi di giovani, i quali non smettono di fare confusione anche dopo la mezzanotte. La musica smette proprio a quell’ora, per dare la possibilità ai residenti di riposare, ma i ragazzi non frenano i loro entusiasmi.

I comitati di via Mezzocannone, piazza del Gesù e via Toledo denunciano il gran vociare dei clienti dei locali, che continuano a rimanere aperti fino a notte. Le urla sono così forti da tenere svegli gli abitanti del luogo. A volte capita che alcuni giovani improvvisano concerti con strumenti musicali e amplificatori senza autorizzazione. Nonostante carabinieri, polizia e vigili urbani cercano di presidiare il territorio è difficile riuscire a controllare le migliaia di persone che si riversano per strada, soprattutto nel weekend.

“È come se avessimo il reattore di un aereo dentro casa – dichiarano al quotidiano la Repubblica i responsabili del comitato Chiaia Vive – siamo esausti per questa situazione che va avanti ormai da tempo” . Il Comune di Napoli rischia una sanzione severa, così come è accaduto a Torino, dove l’amministrazione comunale è stata condannata a pagare un’ammenda di oltre un milione di euro per l’inquinamento acustico provocato dalla movida.

Oltre al baccano, continuano anche gli episodi di microcriminalità nelle zone dei baretti, con continue risse che spesso sfociano in ferimenti e in arresti. Nell’ultimo fine settimana sono stati innumerevoli i controlli effettuati dalle forze dell’ordine, ma ciò non è bastato a rendere meno caotica la movida cittadina.