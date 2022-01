Municipalità ancora senza giunte: al Vomero un anno per ottenere la carta d’identità

L’accordo politico tarda ad arrivare e le dieci municipalità di Napoli restano ancora senza giunte. È questo il quadro desolante che rischia di procurare seri grattacapi ai presidenti dei diversi parlamentini cittadini, sollecitati dai residenti che attendono di ottenere i servizi ordinari. Lo stallo sta procurando seri problemi a tutti e l’esempio più lampante è quello della municipalità del Vomero-Arenella dove per ottenere la carta d’identità si può attendere fino a un anno. A confermarlo è il presidente Clementina Cozzolino, la quale ha spiegato le difficoltà al quotidiano la Repubblica.

“Per comprovati casi di urgenza, come ad esempio se bisogna partire o se occorre per avere la patente – ha dichiarato – ci impegniamo a rispondere subito alle richieste ma è chiaro che siamo sotto organico ed è una situazione complicata”. La situazione è davvero paradossale. Il sindaco Gaetano Manfredi ha deciso di intervenire in prima persona e per lunedì prossimo ha fissato un incontro con i dieci presidenti delle municipalità e con i rappresentanti delle forze politiche di maggioranze. C’è da sciogliere il nodo formazione giunte in tempi brevi, per evitare ulteriori disagi.

L’opposizione, intanto, è sul piede di guerra e accusa l’amministrazione Manfredi di immobilismo. Eppure, gli uomini vicini al primo cittadino giustificano la situazione attuale facendo riferimento alla priorità che doveva essere affrontata una volta eletti: l’impegno a recuperare risorse economiche per evitare il dissesto finanziario dell’ente comunale. La maggioranza politica che sostiene l’ex rettore Manfredi è fiduciosa che in tempi brevi si possa trovare la quadra e che gli assessori dei parlamentini vengano nominati quanto prima. È l’impegno che si è preso il sindaco costretto ad affrontare una serie di grane da quando ha vinto le elezioni amministrative.