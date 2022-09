In arrivo 3 milioni di cartelle esattoriali. "Molte illegittime"

Sarà un autunno particolarmente difficile per i napoletani. Da una parte i rincari di luce e gas, senza contare gli aumenti dei prezzi di numerosi beni, che alleggeriranno il portafoglio di molti cittadini, dall’altro l’arrivo delle cosiddette "cartelle pazze" che toglieranno il sonno a non pochi. Secondo quanto riferisce Aidacon, l'Associazione italiana difesa consumatori e dell’ambiente presieduta dall'avvocato Carlo Claps, sono in arrivo circa tre milioni di cartelle esattoriali tra capoluogo di Napoli e provincia. Attenzione, però. Perché buona parte di esse sono prescritte o illegittime. La preoccupazione resta.

"Non sono solo le aziende a rischiare la chiusura ma anche i liberi professionisti, le agenzie di viaggio, le attività artistiche e sportive, i servizi di supporto alle imprese e il comparto dell'abbigliamento. Come se non bastasse l'Agenzia delle Entrate Riscossione sta provvedendo a notificare un'infinità di cartelle, secondo i nostri dati circa cinquanta milioni sul territorio nazionale", ha spiegato Claps al Corriere del Mezzogiorno. Quest'ultimo ha aggiunto che di queste ben tre milioni verranno recapitate a Napoli e provincia " con relativa minaccia di procedere all'esecuzione forzata, in caso di mancato pagamento".

In pratica, dati alla mano, in media si tratta di una cartella a cittadino. Lo stesso avvocato ha evidenziato che "la cosa più grave è che molte di queste cartelle esattoriali sono illegittime, perché relative a crediti prescritti, o a verbali mai notificati e viziati, o addirittura annullati con sentenza". Un esempio concreto di questa situazione, ha evidenziato ancora Claps, è la storia di E. A. che nonostante una lunga battaglia giudiziaria terminata con l'annullamento di tutte le sanzioni amministrative si è visto notificare diverse cartelle per un importo di 25mila euro. Tutte aventi a oggetto le sanzioni già annullate o mai notificate. Un esempio, dicevamo. Ma non l’unico.

Aidacon è pronta a difendere qualsiasi contribuente che riceverà le cartelle tanto che ha istituito una squadra di legali che gratuitamente difenderà chi si rivolgerò all’associazione. Nel frattempo Claps ha fornito qualche consiglio sulle prime mosse da fare. L’avvocato ha ricordato che è necessario agire con urgenza: in caso si ricevano notifiche di cartelle esattoriali illegittime bisogna opporsi in tempi stretti, che vanno dai 30 ai 60 giorni dal momento della notifica.

"Per i casi più comuni relativi a cartelle aventi ad oggetto una sanzione amministrativa per violazione del codice della strada- ha spiegato ancora l’avvocato- bisogna fare un distinguo: per sanzioni mai notificate bisogna opporsi, entro 30 giorni; per cartelle prescritte o già annullate, la strada da percorrere è un'opposizione all'esecuzione". Ma non è tutto. Per cartelle riguardanti i tributi ci si oppone " con ricorso ex articolo 18 Codice Tributario, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale competente", mentre per quelle su accertamenti pregressi mai notificati di contributi previdenziali ci si oppone " presso la Sezione Lavoro del Tribunale entro 40 giorni".