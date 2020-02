Napoli, blitz nel Vasto: sgombrato mercatino abusivo

Blitz delle forze dell’ordine questa mattina nel Vasto, il degradato quartiere di Napoli dove spesso si verificano atti di violenza e di criminalità. I carabinieri della Compagnia Stella, i militari del Reggimento Campania e del Nas hanno controllato un vero e proprio suq improvvisato tra via Marvasi, Di Lorenzo e Conforti, nel quale decine di abusivi e ambulanti, praticamente tutti stranieri, vendono oggetti di varia natura e capi d'abbigliamento dopo averli prelevati dai cassonetti dell'immondizia.

Quando i militari sono arrivati, i venditori hanno raccolto la loro merce e si sono dati alla fuga lasciando in strada solo rifiuti. Gli uomini delle forze dell’ordine, una volta ultimato lo sgombero, hanno controllato alcune attività commerciali “etniche” della zona.

Un ristoratore pakistano di 36 anni è stato multato per 3000 euro perché il locale presentava carenze igienico-sanitarie: molti alimenti nei frigo erano in cattivo stato di conservazione e privi di indicazioni sulla tracciabilità. Pesante multa anche per un minimarket gestito da un uomo di origini singalesi: nell’esercizio commerciale erano in vendita alcuni alimenti che non disponevano le previste indicazioni sull'origine e sulla filiera produttiva.

In totale sono state controllate 74 persone, molte delle quali con precedenti di polizia. Un marocchino di 31 anni, risultato colpito da un provvedimento di espulsione, è stato denunciato perché ha fornito false generalità.

I residenti del Vasto a Napoli da tempo denunciano le presenza di mercatini abusivi con persone che vendono merce raccattata dalla spazzatura. Non solo oggetti, però. Spesso spuntano bancarelle improvvisate di extracomunitari con alimenti. Più volte gli esasperati cittadini hanno raccontato che bisogna controllare i palazzi perché lì gli immigrati cucinano e poi vendono il cibo in strada, in barba a tutte le regole igienico-sanitarie.

Il blitz giunge a poche ore dalla manifestazione Tour do’ Vast svoltasi sabato scorso a piazza Principe Umberto. Anche in questa occasione, i residenti del Vasto, oltre a rendere pubbliche le promesse non rispettate dal sindaco Luigi De Magistris per la zona, hanno ancora una volta denunciato la mancanza di sicurezza e il degrado del quartiere. Tra i problemi che affliggono l’area vi è proprio quello della presenza di mercatini abusivi nei quali si vendono prodotti provenienti dai cassonetti.

"Ma le regole ci sono solo per i negozianti? Ma la tracciabilità fiscale? E chi dice che la roba presa dai cassonetti e venduta non crei un problema sanitario?. I commercianti sono stufi" , ha gridato l’educatore Vittorio Macina. Ma il pensiero è condiviso praticamente da tutti i residenti e i commercianti del Vasto.

