Mala movida: tra violenze, denunce e neomelodici abusivi

Quello appena trascorso è stato un altro difficile fine settimana caratterizzato dalla mala movida tra le strade di Napoli. Episodi sconcertanti e violenti sono stati segnalati in diverse aree della città, dai Quartieri Spagnoli alla centralissima Piazza Municipio.

Il tutto mentre lo scorso venerdì è scaduta l'ordinanza anti movida selvaggia firmata il 17 febbraio di quest’anno dal sindaco Gaetano Manfredi. Un provvedimento messo in campo per arginare l'escalation di violenza giovanile nelle ore notturne, duramente criticato in modo particolare dai proprietari dei locali situati nelle zone maggiormente frequentate da chi ama fare le ore piccole.

Nonostante i 4 mesi in cui il divertimento notturno era stato fortemente disciplinato, le cattive abitudini non sono svanite. E così, dal bilancio stilato dalle forze del’ordine, sono emersi episodi che forse solo per fortuna non hanno avuto conseguenze ben più gravi. Basti pensare che due giovani sono stati aggrediti e picchiati in piazza Municipio mentre un cittadino straniero è stato accoltellato a una spalla.

Violenza e sangue a cui si aggiunge un intervento da parte dei carabinieri per bloccare un concerto neomelodico abusivo in strada. Lo spettacolo era stato organizzato in vico Figurelle a Montecalvario, zona Quartieri Spagnoli. Decine di persone si erano riunite per il concerto di Erry Mariano, cantante ingaggiato per una festa in strada. Un modo per trascorrere in allegria una calda serata di fine primavera. Ma vi era un problema: lo spettacolo non era autorizzato. E così cantante, committente ed organizzatore, sono finite nei guai: i tre sono stati segnalati all'autorità giudiziaria per disturbo del riposo.

Altro episodio che ha segnato il fine settimana è avvenuto in vico Tutti i Santi, zona Arenaccia. A denunciarlo è stato il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che in post sui social ha spiegato di aver avuto il video da parte di cittadini esasperati "che, ancora una volta, si sono visti loro malgrado protagonisti di una festa di piazza con strada boccata, musica ad alto volume e fuochi pirotecnici illegali sparati a tutta forza fin dentro i loro appartamenti". Nel messaggio Borrelli ha spiegato che "vista la brevissima distanza delle case dalla traiettoria dei fuochi solo per un caso non si è verificata una tragedia. In altre occasioni sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per spegnere gli incendi provocati da questi criminali". L’esponente politico ha ricordato che " bloccare le strade pubbliche arbitrariamente, sparare fuochi pericolosi a tutte le ore e organizzare eventi senza alcuna autorizzazione sono illeciti che devono essere sanzionati con la massima severità se vogliamo davvero fermare questa deriva" .

In piazza Municipio è invece accaduto un grave episodio di violenza che poteva costare carissimo a due ragazzi di 22 e 29 anni. I giovani, residenti a Ercolano e Portici, sono stati aggrediti e picchiati da sconosciuti. I due sono stati subito soccorsi e trasportati all’ospedale Vecchio Pellegrini per gli accertamenti del caso. Per fortuna le loro condizioni non sono gravi. Sul caso indaga la polizia che, allo stesso tempo, è impegnata a chiare quanto accaduto in piazza Principe Umberto dove un cittadino del Camerun è stato accoltellato ad una spalla. Pare che l'uomo sia rimasto ferito in una rissa mentre cercava di separare due donne. Ma le indagini proseguono.

Cambia la zona ma non l’impegno delle forze dell’ordine per tutelare la sicurezza dei cittadini. In via Acton i carabinieri della compagnia Centro hanno denunciato un 21enne per porto abusivo di armi: il ragazzo è stato trovato in possesso di coltello, tirapugni e di un frangi vetro come quelli installati nei treni. Nella stessa auto vi erano altri due giovani nelle cui tasche i militari hanno trovato 2 grammi di marijuana. Entrambi sono stati segnalati alla prefettura.