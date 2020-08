Travolto mentre attraversa e spunta il video terribile

Un uomo che vola in aria dopo essere stato travolto da un’auto mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. È questa la drammatica scena catturata dalla telecamera di sorveglianza di un’attività commerciale a Napoli la mattina del 6 agosto. L’incidente, che per fortuna non ha provocato conseguenze fatali al pedone, è avvenuto intorno alle 7 e 30 in Corso Vittorio Emanuele, a pochi passi dai giardinetti. Prima di passare sull’altro marciapiede, l’uomo ha guardato se la strada fosse libera. Nonostante l’attenzione prestata, il pedone è stato investito da un'auto che non si è accorto di lui.

La vittima vola sull’asfalto ma fortunatamente non batte il capo. Resta, però, dolorante a terra. Qui la scena da impressionante si fa surreale. Improvvisamente gli si avvicina un giovane che prova ad aiutarlo e poi scappa via lasciando l’uomo in mezzo alla carreggiata. Il pedone, successivamente soccorso, è rimasto ferito ad un gamba ma non è in pericolo di vita.

A raccontare cosa è accaduto in quei momenti è Antonio, il figlio dell’uomo investito: "Mio padre stava attraversando la strada e viene sbalzato in aria da questo pirata della strada che dopo averlo investito invece di prestargli soccorso fugge voi". Il giovane ha spigato che nessuno dei presenti era riuscito a prendere il numero di targa ed invece in modo inaspettato il conducente del veicolo "dopo un po' ha deciso di costituirsi, è stato denunciato e gli è stata ritirata la patente. Per fortuna mio padre sta bene".

Sulla vicenda, terminata senza gravi conseguenze, sono intervenuti il consigliere Regionale dei Verdi-Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che ha diffuso il video dell'incidente su Facebook e la consigliera dello stesso partito della Municipalità I, Benedetta Sciannimanica. "Innanzitutto siamo molto felici che il padre di Antonio stia bene, questa è la cosa più importante. Purtroppo quello della pirateria stradale resta un fenomeno molto preoccupante, se invece di un uomo adulto su quelle strisce ci fosse stato un bambino l’epilogo sarebbe potuto essere molto più drammatico, non vogliamo nemmeno pensarci". "Per questo- hanno sottolineato gli esponenti politici- è urgente e necessario provvedere ad installare dissuasori di velocità nelle strade più critiche, prevedere controlli continui delle forze dell’ordine e pene molto severe per i pirati della strada".

Solo due giorni fa in piazza Carlo III a Napoli si è registrato un incidente mortale. M.G., una ragazza di appena 15 anni, ha perso la vita mentre l'amica 14enne è rimasta ferita e ha riportato una frattura alla gamba destra e una prognosi di 30 giorni. L’incidente è avvenuto nella notte tra venerdì e sabato. Le adolescenti stavano attraversando la strada quando un'auto, una Smart guidata da un 21enne, che procedeva verosimilmente a velocità sostenuta le ha investite.

