Non può avvicinarsi all’ex moglie ma forza la porta del balcone per entrare in casa: arrestato 35enne

Ennesimo episodio di violenza di genere nel Napoletano. Nella giornata di ieri, a Torre del Greco, un uomo di 35 anni si è introdotto forzatamente nell’abitazione dell’ex moglie, nonostante nei suoi confronti era stata emessa in passato la misura di divieto di avvicinamento. Non è la prima volta che il 35enne ha trasgredito la legge, ma questa volta è stato arrestato dai carabinieri della stazione locale. I militari, come riporta il sito Vesuvio live, hanno riferito di essere stati avvisati dalla donna, la quale si era accorta che l’ex marito era riuscito a forzare la porta sul balcone ed era entrato furtivamente in casa per sottrarre alla moglie un mazzo di chiavi. Probabilmente non pensava di trovare la consorte, la quale non si è persa d’animo e ha telefonato alle forze dell’ordine.

Arrivati sul posto, i carabinieri hanno bloccato l’uomo e, dopo essersi accertati della violazione della misura cautelare a cui era sottoposto, lo hanno tratto in arresto. Un altro episodio di violenza è accaduto, sempre ieri, a Cercola dove un 46enne è finito in manette per maltrattamenti in famiglia. L’arrestato dovrà scontare undici mesi di reclusione in carcere. L’area del Vesuviano è stata setacciata dalle forze dell’ordine negli ultimi giorni. I controlli si sono intensificati e, di conseguenza, sono aumentate anche le sanzioni nei confronti dei trasgressori della legge. A Ercolano, è stato arrestato un 67enne per spaccio di droga.

L’uomo è stato individuato nelle vicinanze di una scuola mentre era intento a cedere una dose di cocaina a un 43enne, che a sua volta è stato segnalato alla prefettura. A Volla, invece, è stato effettuato un arresto per furto. A finire dietro le sbarre un 28enne originario del posto già noto alle forze dell’ordine.