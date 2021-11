"Non sono a casa, sto chiedendo l’elemosina". Il messaggio amaro di un operaio Whirlpool

C’è chi riesce ancora a trovare la forza per fare ironia, quella tipica napoletana, nel tentativo di sdrammatizzare una situazione che si fa sempre più difficile. È il caso dell’operaio della Whirlpool di Napoli, Francesco Petricciuolo, che sul suo profilo Facebook ha pubblicato la foto dell’avviso indirizzato all’ufficiale giudiziario che gli verrà a consegnare la lettera di licenziamento, attaccato con il nastro adesivo fuori al portoncino d’ingresso. “Io, il dipendente a cui deve consegnare la missiva non sono in casa e, vista la delicatezza del momento e per non turbare la psiche di moglie e figli, le chiedo di consegnarmela personalmente. Mi troverà a chiedere l’elemosina davanti al santuario della Madonna dell’Arco al mattino, il pomeriggio a Pompei” .

Un messaggio che provoca un sorriso amaro in chi legge, scritto da una persona che si trova senza lavoro dopo anni di servizio prestati alla Whirlpool. Petricciuolo è uno dei 320 dipendenti finiti per strada dopo la decisione della multinazionale di chiudere lo stabilimento di via Argine. Anche le ultime flebili speranze si sono affievolite negli ultimi giorni e gli operai stanno ricevendo, a mano, le lettere di licenziamento. Non tutti, però, si sono arresi e l’incontro di oggi con il ministro del Lavoro Andrea Orlando ha l’obiettivo di riaprire la discussione.

Intanto, i sindacati non mollano. Il segretario generale della Cgil Maurizio Landini ha detto: “A metà mese valutiamo e decideremo insieme quali azioni mettere in campo. Ritengo che su Whirlpool manchi una politica industriale complessiva. Questo è un tema chiaro e conferma che i processi di transizione industriale devono essere affrontati. È necessaria una risposta in tempi rapidi” . Gli altri stabilimenti della Whirlpool hanno avviato la macchina della solidarietà, scioperando per due ore in tutte le fabbriche italiane. L’obiettivo dei lavoratori è chiaro: il governo, così come si era impegnato a fare, dove convocare un tavolo con i ministri interessati per trovare le modalità utili a dare continuità occupazionale ai lavoratori e ad accelerare il percorso di costituzione e discussione del piano industriale del consorzio.