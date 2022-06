Nuovo crollo al cimitero di Poggioreale: si lavora per la messa in sicurezza

Un altro crollo si è verificato nel cimitero di Poggioreale. Cade ormai a pezzi il camposanto monumentale della città partenopea, nonostante le continue lamentele dei cittadini, i quali subiscono i disagi di una struttura fatiscente. Un’altra parte dell’edificio dell’arciconfraternita di San Gioacchino, già interessato da un cedimento avvenuto lo scorso mese di gennaio, è caduta al suolo di botto. Un forte boato ha messo in allarme i residenti che hanno immediatamente chiamato le forze dell’ordine. Essendo questa parte del cimitero chiuso al pubblico, per fortuna non ci sono state conseguenze per le persone, ma il danno è notevole.

A nulla è servito, quindi, il crollo del 5 gennaio, che fece scoperchiare diversi loculi. Gli interventi di messa in sicurezza sono in grave ritardo e dalla giornata di oggi se ne comincerà nuovamente a discutere. Solo poche settimane fa, come riporta il quotidiano Il Mattino, c’era stato un sopralluogo della magistratura nell’area del cimitero sottoposta a sequestro. L’obiettivo era quello di verificare quali danni aveva provocato il crollo e stabilire come intervenire soprattutto per le salme rimaste senza loculo.

Sul posto erano presenti anche i vigili del fuoco, i quali hanno potuto relazionare sulle condizioni di quest’area del cimitero di Poggioreale. L’ultimo crollo dà una spinta decisiva alle istituzioni per prevedere interventi più celeri, altrimenti il rischio e che cvenga giù un’intera zona che ospita cappelle gentilizie e loculi a muro.