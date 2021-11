Oltre mille immigrati impiegati nel settore dei beni culturali. Al via il progetto "Prima-vera"

È tutto pronto per dare il via al progetto “Prima-vera”, un’iniziativa fortemente voluta dall’assessorato Sicurezza, legalità e immigrazione della Regione Campania, in collaborazione con il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Il programma è indirizzato a più di 1.100 immigrati provenienti in particolare da nazioni come Nigeria, Pakistan, Marocco, Ucraina, India, Albania, Senegal, Mali, Bangladesh, Eritrea, Somalia, Costa d’Avorio e Ghana. Il bando, come riporta Napoli Today, prevede di impiegare i cittadini stranieri selezionati in lavori legati ai beni culturali. È pur vero che i fondi utilizzati hanno come obiettivo l’integrazione sociale e culturale degli immigrati, ma sono in molti a chiedersi in città se un progetto del genere non potesse riguardare anche i tanti disoccupati italiani residenti nel Napoletano.

Attraverso una nota la Regione Campania specifica i motivi per cui è stato previsto il programma a vantaggio dei cittadini stranieri giunti in Italia. “Si tratta – è scritto nel comunicato – di un bando innovativo che apre all’integrazione culturale, dando un’occasione lavorativa a chi ha strumenti e conoscenze nel proprio Paese utili per un sistema articolato e in sviluppo come quello della filiera dell’arte, della cultura e dei beni culturali. Mediatori linguistici, giardinieri, artigiani, esperti in sartoria o falegnameria, operai, cuochi: sono solo alcune delle tantissime le figure che ruotano intorno al mondo della cultura e dello spettacolo e che potrebbero avvalersi di figure di stranieri extra Ue che ne abbiano le competenze o l’attitudine” .