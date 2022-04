Anziano aggredito e gettato nel cassonetto

Forse è troppo poco chiamare follia il gesto compiuto da alcuni ragazzi che hanno aggredito ed umiliato un anziano solo per il gusto macabro di farsi qualche risata. È una storia davvero sconcertante, segno di un evidente totale mancanza di rispetto per le persone e la loro dignità, quella che arriva dalla provincia di Napoli. Alcuni giovani hanno sollevato da terra un anziano e lo hanno buttato in un cassonetto di rifiuti.

La scena, drammatica e sconvolgente, è stata filmata da altri ragazzi che, invece di fermare lo scempio in corso, con grandi risate hanno dimostrato di apprezzare quanto stava accadendo davanti ai loro occhi. Il video dell’orrore, pubblicato su Tik Tok, è stato condiviso dal consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

Nelle immagini si vede il gruppetto che prima circonda l'anziano, forse uscito da casa per buttare la spazzatura, e poi inizia a martirizzarlo. L’uomo prova a divincolarsi ma è tutto inutile. Il branco lo blocca e, tra le risate dei presenti, lo porta vicino al cassonetto.

L’anziano, in evidente difficoltà, urla. Ma per lui non c’è umana compassione. Alcuni giovani, infatti, pensano di completare l’opera sollevando da terra l’uomo per gettarlo nel contenitore dei rifiuti. Al peggio non c’è mai limite. Perché il branco continua a divertirsi riprendendo l’anziano mentre annaspa tra i rifiuti.

"Ancora un video vergognoso, realizzato a quanto ci segnalano nel Napoletano, postato su Tiktok la cui dinamica è fin troppo chiara: la vittima è presa in braccio di prepotenza e costretta a entrare in un cassonetto dei rifiuti, tra le risate scroscianti dei protagonisti e degli astanti. L’uomo in evidenti difficoltà chiede a gesti di essere aiutato ad uscire ma lo si continua a riprendere e a divertirsi mentre annaspa tra i rifiuti. L’'eroico' gesto viene naturalmente esibito come un trofeo sui social. Vergogna, vergogna e ancora vergogna questa è la sola reazione a un simile vigliaccata", ha scritto Borrelli nella sua pagina Facebook. L’esponente dei Verdi ha annunciato di aver inviato il video alle forze dell'ordine, che ora indagano per risalire a vittima e aggressori.