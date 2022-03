Un'altra violenza choc a Napoli: molestata in pieno giorno da un pakistano

Un 38enne pakistano e irregolare, nei pressi di Piazza Garibaldi a Napoli, palpa il seno e le parti intime a una 15enne, dopo averla afferrata per le spalle. La ragazza sarebbe stata salvata solo dai commercianti del posto, che sarebbero intervenuti a seguito delle sue urla.

L’episodio sarebbe avvenuto nella tarda mattinata di martedì - intorno alle 13,15 -, nell’orario di punta dei treni e degli autobus, quando l’adolescente si stava recando a prendere la metropolitana per andare dall’estetista dopo una mattinata di studio. Quello che doveva essere un rientro normalissimo, però, sarebbe stato interrotto dall’immigrato senza scrupoli. A pochi metri dalle scale della galleria commerciale, l’uomo dopo averla prima insultata verbalmente, l’avrebbe bloccata e quindi tentato di avere un rapporto sessuale. Sarebbe stato impedito solo da alcune persone presenti che dopo aver sentito la ragazza gridare, essendosi avvicinata a un esercizio commerciale, avrebbero preso le sue difese.

L’aggressore, intanto, è stato arrestato dalle forze dell’ordine per violenza sessuale aggravata. In attesa del processo, però, continuano le indagini della squadra mobile, guidata da Alfredo Fabbrocini, che sta cercando di fare chiarezza rispetto alla dinamica di quegli attimi. Da capire, infatti, da quanto tempo l’uomo avrebbe puntato la vittima e soprattutto come mai tale azione fosse stata stabilita in una fascia oraria in cui la zona è particolarmente affollata.

Sgomento, comunque, per l’accaduto da parte della comunità locale. Soltanto pochi giorni prima nell’area del porto di Napoli era stata sempre vittima di violenze una 31enne residente nel casertano. Anche in questo caso protagonista un immigrato, fermato dagli operai di un cantiere che dopo aver notato quanto stava accadendo sarebbero intervenuti. Il migrante salvato dal linciaggio solo grazie all’intervento dai carabinieri.