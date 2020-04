Il paniere solidale fa il giro del mondo: la pop star Madonna pubblica il video su Instagram

Aveva fatto il giro del web la foto del “paniere solidale” comparso tra le strade del centro storico di Napoli, solo uno dei tantissimi gesti di solidarietà che vedono i napoletani come protagonisti. Adesso il video in cui Lucariello, rapper napoletano di Scampia, mostra a tutti il concetto che c’è dietro al gesto è finito al di là dell’oceano Atlantico ed è sbarcato negli Stati Uniti. La popstar di fama internazionale Madonna (Veronica Ciccone, di origini italiane da parte del padre) ha condiviso il video sul suo profilo Instagram, social network che ormai ha raggiunto a pieno il compito di unire tutto il mondo. Incorniciato dalla didascalia “God bless you, Italy” (Dio ti benedica, Italia), il post della regina del pop mostra non solo quanto questi gesti siano importanti da fare e da condividere, ma anche il sentimento di unione ed empatia che sta attraversando tutto il mondo.

Accompagnato dai messaggi “chi può, metta” e “chi non può, prenda”, il paniere è un chiaro segno dello spirito di condivisione e aiuto verso il prossimo che dovrebbe far parte di ogni essere umano, soprattutto in momenti simili. È palese come il lockdown abbia mandato in crisi numerose famiglie che vivevano alla giornata, la cui fonte di sostentamento proveniva proprio dalla semplice azione di recarsi fuori di casa. Da quando uscire non è più permesso, ormai quasi un mese, anche fare la spesa diventa un pesante fardello da portare. “Mentre aspettiamo gli aiuti di Stato – dice il rapper napoletano nel video, munito anche di sottotitoli in inglese – è importante dare una mano a chi proprio non ce la fa e non riesce neanche a mettere un piatto a tavola”.

Non è la prima volta, tra l’altro, che Madonna e la sua filantropia incontrano l’Italia: in seguito al terremoto che nel 2009 colpì l’Aquila e l’Abruzzo, la popstar mondiale decide di contribuire alle operazioni di ricostruzione facendo una cospicua donazione in denaro. L’Abruzzo è la regione di provenienza dei nonni paterni, quelli che da cui ha preso la discendenza italiana, ed è chiaro come il legame verso il Bel Paese sia presente al di là del certificato di nascita di un parente.

Il post del video del paniere condiviso da Madonna rappresenta tutto ciò che serve in questo momento: un gesto semplicissimo, ma che può fare una grande differenza nella sopravvivenza giornaliera di quelle fasce più bisognose che non hanno un paracadute economico per affrontare una situazione come questa. Il paniere, poi, è un oggetto conosciutissimo, presente nella maggior parte delle case di Napoli, che si può appendere in qualsiasi strada. Sta a testimoniare il fatto che la solidarietà è di tutti ed è per tutti, non servono gesti eclatanti e non serve dirlo al mondo intero. Basta solo un paniere. Chi è in grado di lasciare aiuti economici, cibo, aiuti di qualsiasi genere, può farlo e aiutare chi invece dal paniere ha bisogno di prendere.

