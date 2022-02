Pozzuoli, armati di pistole e fucili assaltano ristorante: ai clienti rubati soldi e gioielli

Sembrava la scena di un film d’azione ed invece quanto accaduto in un noto ristorante di Pozzuoli, in provincia di Napoli, nella tarda serata di ieri era drammaticamente vero.

Erano le 23 quando cinque banditi, tutti con il volto coperto e armati di pistole e fucili, hanno fatto irruzione nel famoso locale "Punto Nave", frequentato spesso da vip, di via Libero Bovio razziando i soldi custoditi all'interno della cassa, un migliaio di euro circa. Non contenti i malviventi hanno rivolto le loro attenzioni ai clienti che in quel momento erano seduti a tavola e si sono fatti consegnare denaro e gioielli. La paura è stata tanta ma per fortuna nessuno ha riportato conseguenze fisiche nell’assalto.

Ma anche quando i 5 criminali sono scappati via la tensione non si è subito sciolta. Uno dei rapinatori, corso all’esterno del ristorante, per motivi ancora da chiarire ha esploso un colpo di fucile all'indirizzo di un'auto parcheggiata infrangendo il vetro del finestrino posteriore sinistro.

Solo a quel punto i malviventi sono fuggiti facendo perdere le loro tracce. Sul posto sono arrivati i carabinieri del Nucleo investigativo di Napoli. I militari, che ora indagano sul caso, stanno raccogliendo tutte le informazioni utili per risalire alle identità dei malviventi protagonisti della clamorosa rapina.

Quanto accaduto ieri sera a Pozzuoli ha un triste precedente avvenuto non molto tempo fa. Era il 9 ottobre scorso quando tre malviventi fecero irruzione nel ristorante "Un posto al sole" di Casavatore, comune a nord di Napoli, armati di kalashnikov e fucili a pompa. I banditi non esitarono a puntare le loro armi contro famiglie e bambini. Minuti di paura ripresi dalle telecamere di sicurezza del locale. Le immagini choc fecero il giro del web diventando subito virale.

Anche in quel caso i banditi non si accontentarono dei soldi prelevati in cassa ma strapparono orologi e collanine d'oro ai clienti presenti nel locale. I responsabili di quella rapina, due ventenni e un 32enne, furono individuati ed arrestati a distanza di qualche settimana.