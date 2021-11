Casavatore, rapina in pizzeria con fucili e mitragliatrici: arrestate tre persone

Non si preoccuparono della presenza di tanti bambini nelle sale della pizzeria “Un posto al sole” di Casavatore, nel Napoletano, e decisero di prendere d’assalto il locale con volto coperto e armati. I rapinatori seminarono il terrore tra i clienti, rubando soldi e oggetti preziosi sotto la minaccia di fucili e mitragliatrici. Le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza interne fecero il giro dei social, mostrando a tutti l’azione criminale messa segno dai ladri. A distanza di poco più di un mese, i carabinieri della stazione di Casavatore e di Casoria hanno fermato tre uomini gravemente indiziati di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di rapine aggravate e numerosi tentativi di rapina.

Secondo gli inquirenti si tratta dei tre malviventi che misero a segno la violenta rapina impossessandosi di un cospicuo bottino composto anche da quattro orologi, tra i quali un Rolex e un Tudor, oltre a una collana d'oro. Le indagini scattate a seguito di quell'episodio hanno consentito di scoprire una vera e propria organizzazione criminale, di cui i tre rapinatori fermati dai carabinieri farebbero parte, ritenuta responsabile di una serie di "colpi" messi a segno con le stesse modalità e sempre utilizzando armi da guerra. I tre, è emerso dalle indagini dei militari, avrebbero anche architettato altre rapine, in quei giorni, tutte sventate dai carabinieri.