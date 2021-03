Assalto choc all'ospedale: aggrediscono i sanitari e si riprendono in diretta

Un raid violento e incomprensibile quello compiuto all’Ospedale del Mare di Napoli dai parenti di una persona deceduta, poche ore prima, proprio nel nosocomio partenopeo. Un’intera famiglia ha preso d’assalto la struttura sanitaria, filmando e pubblicando sui social network la loro incursione. La denuncia del deplorevole episodio è del consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli, il quale ha pubblicato sulla sua pagina Facebook il video, diventato virale. Le immagini mostrano uomini e donne che lanciano ingiurie nei confronti del personale medico e delle guardie giurate. Una volta entrati nella sala d’ingresso dell’ospedale, i più giovani hanno cominciato a sferrare calci e pugni contro le porte e i muri, sotto lo sguardo incredulo dei presenti.

“Alcune persone – afferma Borrelli – si sono filmate durante un assalto all’Ospedale del Mare, hanno inveito contro le guardie giurate e i medici e preso a calci porte e muri per vendicare la morte di un loro familiare, secondo loro deceduto a causa della scarsa assistenza. Non entriamo nel merito della vicenda su cui abbiamo chiesto delucidazioni alla direzione per capire i motivi del decesso, ma troviamo inaccettabile che delle persone assaltino un ospedale, per giunta filmandosi e prendendosela in modo violento con la struttura e il personale” .

Dopo che alcuni cittadini hanno segnalato la vicenda al consigliere regionale, la direzione ospedaliera ha spiegato cosa è accaduto all’interno del nosocomio. Lo staff sanitario ha fatto sapere che il medico del reparto di Medicina, dove era ricoverato il paziente deceduto, la dottoressa Gabriella Oliva, è stata colpita al torace e alla testa, mentre un‘infermiera è stata schiaffeggiata. “La violenza dell’assalto è stata tale – continua Borrelli – che i presenti sono stati costretti a scappare via terrorizzati, rifugiandosi nelle stanze vicine e nei bagni. Quanto alla questione dell’uomo deceduto ci è stato riferito che il suo quadro clinico fosse davvero molto grave. Infatti il paziente era ricoverato da diverso tempo” .