Privati vogliono ripulire il parco ma il Municipio dice no

L’impegno dei cittadini nel salvaguardare pezzi di territorio di un centro abitato incredibilmente non sempre è ben accetto e apprezzato. È il caso del Parco "Falcone e Borsellino" di Napoli, grande polmone verde al centro del quartiere Pianura, che seppur chiuso al pubblico da anni continua ad essere al centro dell’attenzione.

E non potrebbe essere altrimenti visto lo stato di degrado in cui versa quest’area a causa di incuria e di incivili che vi scaricano rifiuti di ogni tipo. Perché non bastano le erbacce e la vegetazione a caratterizzare un luogo che potrebbe essere punto di ritrovo per grandi e piccini. Ci sono, infatti, anche le azioni di sconosciuti che, scambiando quest’area per una discarica, lasciano qui rifiuti di ogni tipo. Sorprende, ma forse non troppo, che tra lattine sparse a terra, nel parco ci siano anche un frigorifero e scrivanie.

C’è chi, però, vuole provare a dare il proprio contributo per recuperare e rilanciare l’area. Nella mattina di ieri, racconta il Mattino, le associazioni "80126" e "Sii turista della tua città" insieme a numerose persone che vivono nella zona si erano dati appuntamento per entrare nel parco e ripulirlo.

Iniziativa lodevole. Eppure stoppata dalle autorità. L’amministrazione comunale, saputo del piano, si è completamente dissociata dall’iniziativa. E così le forze dell’ordine hanno impedito l’ingresso nel parco ai volontari. Il motivo è stato spiegato dal presidente della municipalità Andrea Saggiomo: "Il parco Falcone e Borsellino è interessato dall’imminente avvio di lavori di ristrutturazione. Le attività annunciate su i social non erano in nessun modo concordate con l’amministrazione comunale o municipale e men che meno coi servizi comunali associati. Nella fattispecie, se qualcuno degli attivisti entrando nel parco si fosse fatto male che cosa sarebbe successo? O ancora, eventuali rifiuti movimentati in che modo sarebbero stati smaltiti?".

In pratica da queste parole pare di capire che l’iniziativa avrebbe creato maggiori problemi rispetto a quelli che avrebbe potuto risolvere. Saggiomo ci va giù duro affermando che " queste nefaste situazioni avrebbero potuto ritardare ulteriormente l’avvio dei lavori di riqualificazione, ormai imminenti” .