Pronto soccorso del Cardarelli in tilt: i dirigenti chiudono il reparto

Via libera solo per i pazienti più gravi, in codice rosso, per tutti gli altri il pronto soccorso dell’ospedale Cardarelli di Napoli è off limits. L’ennesima chiusura del reparto d’emergenza del nosocomio partenopeo è stata decisa a causa dell’enorme affluenza di pazienti, ben 140 stamattina, un affollamento imprevisto che ha costretto il bed manager del Cardarelli Ciro Coppola a prendere il drastico provvedimento. Allertato anche il 118, che è a conoscenza del fatto che tutte le strutture d’urgenza della struttura ospedaliera sono sature.

Sono mesi, ormai, che il pronto soccorso del Cardarelli funziona a singhiozzo e i dirigenti stanno pensando a ogni tipo di soluzione per evitare il definitivo collasso del sistema ospedaliero. All’inizio del mese scorso è ritornata a essere fruibile la palazzina H, fino a quel momento utilizzata solo dai pazienti malati di Covid-19. Adesso è ritornata a disposizione dell’assistenza ordinaria. Diversi ammalati, poi, sono stati trasferiti in altri nosocomi napoletani come il Monaldi e il Nuovo Policlinico.

Questi interventi, come evidenzia Fanpage, non sono serviti molto. Dopo un leggero miglioramento iniziale, la situazione è precipitata di nuovo, anche perché l’aumento dei contagi da Coronavirus degli ultimi giorni ha reso l’affluenza al pronto soccorso più massiccia.