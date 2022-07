Napoli, pugnalata al volto a 12 anni dall’ex fidanzato

Porterà sul volto i segni della violenza subita per sempre, anche se le ferite che non si rimargineranno mai saranno quelle interiori. Poteva finire in tragedia l’aggressione di un 17enne di Napoli alla sua ex fidanzata di 12 anni. Nella notte, la bambina passeggiava per le strade del quartiere Montesanto quando è stata avvicinata dal ragazzo. Dopo le prime discussioni i due hanno cominciato a litigare e sono volati insulti e minacce. Ad avere la peggio la 12enne, che è stata colpita al volto con una pugnalata. Dalle prime ricostruzioni degli inquirenti sembrerebbe che la rabbia del giovane sia esplosa per motivi di gelosia. Il 17enne, dopo aver accoltellato l’ex, si è dato alla fuga ed è attualmente ricercato dalle forze dell’ordine.

La bambina è stata soccorsa e trasferita all’ospedale Pellegrini della Pignasecca, dove è stata operata per molte ore. “Chi l’ha colpita – hanno dichiarato i medici al Corriere del Mezzogiorno – aveva intenzione di ucciderla e poco ci è mancato che non ci riuscisse. La 12enne è arrivata al pronto soccorso che perdeva molto sangue dal viso” . Seppure l’intervento chirurgico d’urgenza sia andato a buon fine, la ragazzina resterà sfregiata, poiché il taglio era molto profondo. I carabinieri, nonostante lo stato di choc della piccola, sono riusciti a interrogarla e a ricostruire la dinamica dell’aggressione. Successivamente la vittima di violenza è stata trasportata all’ospedale Santobono per poi essere dimessa.

Le indagini degli inquirenti, comunque, vanno in un’unica direzione. I militari sono sulle tracce dell’ex fidanzato 17enne, il quale si è reso irreperibile. I carabinieri sono sicuri che è solo questione di tempo e che il ragazzo, ben presto, verrà acciuffato e consegnato alla giustizia.