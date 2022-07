Ragazzine massacrano di botte coetanea: orrore a Nocera Inferiore

Nuovo gravissimo e sconcertante episodio di violenza tra giovanissimi. Questa volta protagoniste di un violentissimo scontro fisico sono state tre ragazzine, vestite di tutto punto con minigonne e tacchi a spillo, che si sono accanite in maniera furiosa contro una coetanea massacrandola di botte. L’episodio, ripreso in un video poi finito in rete, è accaduto nel pieno centro di Nocera Inferiore, nel Salernitano.

Nel filmato si vedono le tre giovanissime scagliarsi contro la rivale con pugni, schiaffi e calci. Il folle pestaggio è proseguito anche quando la vittima era riversa a terra, incapace di parare i colpi. Le aggressive ragazzine non hanno alcuna pietà per la rivale che, in maniera disperata, cerca di divincolarsi senza successo. La vittima, per di più, viene bloccata anche con una presa alle gambe.

Nel video si sentono urla ma nessuno interviene per separare le giovani, neanche la persona che in quel momento sta riprendendo la scena. Il filmato sul grave episodio di Nocera Inferiore è diventato virale dopo la pubblicazione sul canale Telegram "Emergenza Babygang" per, poi, essere ripreso dal consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli, che lo ha postato sui suoi profili social.