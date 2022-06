Rapina, inseguimento e sparatoria: tre minorenni in azione a Napoli

Un nuovo episodio di delinquenza minorile fa scattare ancora una volta l'allarme a Napoli. Protagonisti in negativo della vicenda, in questo caso, tre giovani di 14, 15 e 16 anni di età i quali, dopo aver tentato di rapinare un negozio, hanno dato origine a un inseguimento per le vie del centro e quindi ingaggiato una sparatoria con le forze dell'ordine.

I fatti risalgono alla sera dello scorso martedì 7 giugno, quando i ragazzini, in sella a uno scooter risultato poi rubato, decidono di entrare in azione. Armati di una pistola replica modello Bruni calibro 8 sprovvista di tappino rosso, i minori rapinano due persone in via Luigi La Vista, impossessandosi dei loro telefoni cellulari e di un portafogli.

L'obiettivo primario della scorribanda, tuttavia, è la rapina a un supermercato. I giovani prendono di mira il market di via Cairoli, come raccontato in maniera dettagliata dal titolare agli inquirenti subito dopo la fuga dei responsabili. Solo due dei minorenni entrano all'interno dell'esercizio commerciale, mentre il terzo li attende all'esterno con lo scooter acceso pronto a ripartire in qualunque momento. Tenendo sotto scacco il titolare del market con la pistola replica di cui sono in possesso, i ragazzini gli intimano di consegnare tutto l'incasso. Con grande sangue freddo, l'uomo riesce a prendere tempo, il tanto sufficiente per convincere i giovani rapinatori inesperti a desistere e a fuggire poco prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.