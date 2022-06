Rapina il negozio del genero e spende tutto alle slot: arrestato

Entra in un negozio di detersivi armato di pistola e commette una rapina. La singolarità di questo episodio di criminalità, tuttavia, consiste nel fatto che l'autore del colpo è il suocero della vittima. Ma andiamo con ordine.

I fatti, secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine, si sono verificati a Giugliano in Campania, comune della città metropolitana di Napoli. Entrato nel negozio di via Antica Giardini, Claudio Elia ha puntato una pistola con 7 colpi a salve nel caricatore contro la commessa dell'attività commerciale, intascando tutto l'incasso, per poi darsi alla fuga. Immediato l'allarme da parte della vittima, il genero del rapinatore.

Del caso si sono occupati i carabinieri di Giugliano, che hanno rinvenuto il 57enne in un centro scomesse in via San Francesco a Patria. L'uomo, che aveva nascosto la pistola (risultata poi un'imitazione) sotto a un sedile della propria auto, stava cercando di usare i 400 euro appena ottenuti con la rapina giocando alle slot machine. Fermato dai militari, è stato ridotto in manette ed ora si trova dietro le sbarre del carcere, a disposizione dell'autorità giudiziaria e in attesa di giudizio.

Un caso davvero molto singolare, dato che il 57enne ha scelto proprio il negozio di detersivi del genero per effettuare il colpo. Sempre a Napoli, durante l'estate dello scorso anno, si verificò un episodio simile, quando una donna di 32 anni cercò di rapinare il negozio del fratello, in zona Stazione centrale. In quel caso la 32enne fu fermata in tempo dalla polizia e arrestata per tentata rapina.