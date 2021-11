Rapporto sulla qualità della vita 2021: Napoli penultima in classifica

Sono impietosi i dati snocciolati dal quotidiano economico Italia Oggi sul rapporto annuale riguardante la qualità della vita nelle diverse città italiane, redatto in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma e con Cattolica assicurazioni. Napoli è penultima in classifica, ma non va molto meglio agli altri capoluoghi di provincia campani. Peggio fa solo la Calabria, con Crotone. Il 2021 si rivela nefasto per la Campania. La città partenopea ha perso tre posizioni nella graduatoria, ma ad ottenere il risultato più catastrofico è stata Benevento, scesa in classifica di ben quarantasei posizioni. Avellino, invece, ha perso sei posti, mentre l’unica nota positiva è data da Salerno che ha guadagnato sei punti.

Per il resto, a primeggiare è l’Emilia Romagna, con Parma al primo posto della classifica e Bologna sul podio. Le altre città virtuose sono: Trento, Bolzano e Milano. A metà della graduatoria si è posizionata Roma, che è peggiorata rispetto allo scorso anno. Napoli ha ottenuto un risultato negativo su tutti i parametri valutati dagli esperti: affari e lavoro, istruzione e formazione, ambiente, sicurezza, tempo libero e turismo. A fare compagnia al capoluogo di regione anche Caserta, tra le peggiori province campane.

Partecipare attenzione è stata data alla qualità dell’ambiente e, anche in questo caso, Napoli è risultato fanalino di coda, assieme ad altre sedici province meridionali e insulari: le due province molisane, tutte le province pugliesi ad eccezione di Bari e Lecce, Reggio Calabria, Vibo Valentia e Crotone in Calabria, Trapani, Caltanissetta, Palermo, Messina, Siracusa e Catania in Sicilia, Sassari in Sardegna.