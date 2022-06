Rissa con le mazze fra clochard in Galleria Umberto

A Napoli, come in molte altre città italiane, è ormai allarme violenza e degrado. Nel capoluogo campano ha fatto scalpore l'episodio che si è verificato alcune sere fa in Galleria Umberto I, dove si è verificata una feroce rissa fra senzatetto.

Sotto gli sguardi attoniti di turisti e passanti, i clochard si sono affrontati con incredibile violenza, non esitando ad usare anche delle mazze. Non solo. Nel corso della stessa giornata, è stato rinvenuto il cadavere di un senzatetto.

Una situazione insostenibile, come denuncia il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, che da tempo documenta gli episodi di inciviltà e disperazione che interessano la città del Vesuvio. "Degrado e violenza continuano ad essere i veri protagonisti della Galleria Umberto I di Napoli dove appare chiaro che la situazione è totalmente fuori controllo" , si legge nella sua ultima nota ufficiale riportata da Ansa. "L’altra sera, sotto gli occhi increduli dei turisti, si è verificata una furibonda rissa tra alcuni clochard, che popolano i porticati della galleria. Alcuni erano armati di mazza" .

Fra i presenti alla rissa, alcuni hanno anche avuto la prontezza di registrate tutto con un filmato e in queste ultime ore alcuni video dell'episodio stanno facendo il giro della rete. Proprio uno dei passanti ha voluto informare del fatto il consigliere Borrelli, segnalando il grave stato in cui si trova la Galleria.

"Hanno trovato in Galleria sotto al ponteggio per la ristrutturazione, lato San Carlo, un clochard senza vita ", aggiunge nella sua denuncia Borrelli. " Dispiace sempre molto per la morte di queste persone che però purtroppo vivendo così rischiano la vita ogni giorno. Sono tutti bevitori accaniti ".

La situazione è fuori controllo, ormai è un dato di fatto. Così come è chiaro, secondo il consigliere, che poco o nulla venga fatto per risolvere il problema. " Noi da tempo chiediamo sorveglianza e vigilanza 24 ore su 24, come era anche stato promesso ai condomini, anche dopo le 20 quando gli agenti della Polizia Municipale smontano dal servizio ", attacca Borrelli.

È tempo di restituire ordine e dignità alla Galleria, conclude il consigliere, così come è arrivato il momento di aiutare seriamente i clochard, abbadonati a loro stessi. Del senzatetto che ha perso la vita nelle ore scorse, si sa solo che era italiano, un 49enne conosciuto come Salvatore. La tragedia ha provocato la forte reazione degli operatori commerciali della Galleria, che da tempo chiedono seri interventi.