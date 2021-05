"Li vedete i Power Rangers?". Così l'influencer deride i vigili: il video choc

Continua a fare il giro del web il video che ritrae Rita De Crescenzo, l'influencer multata nei pressi del lungomare dalla polizia municipale di Napoli perché non indossava la mascherina e per altre infrazioni tra cui la guida senza patente. La donna napoletana, che su TikTok conta più di 500mila follower, si è esibita in un balletto trash nel momento in cui gli agenti le verbalizzavano le violazioni. Mentre la signora stava improvvisando la scenata sulle note di O bacin o culett, i vigili continuavano a redigere il verbale ignorando del tutto la scena. Successivamente la De Crescenzo ha chiesto agli agenti - definiti ironicamente " i Power Rangers " - di salutare il pubblico. Ma per l'ennesima volta non ha ricevuto l'attenzione dei vigili che la stavano multando.

A rendere noto il filmato è stato il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli sulla propria pagina Instagram: " Denunciata per guida reiterata senza patente, verbale per la mascherina non indossata correttamente e auto fermata. Non trovo nulla di divertente nel sostenere o giustificare questi esseri che sono la vergogna di Napoli e non rispettano niente e nessuno ". Sulla questione si è espresso anche Luca Abete, noto inviato di Striscia la notizia, che sul proprio profilo Facebook si è duramente schierato contro la De Crescenzo: " Le fanno la multa e lei organizza il balletto per deridere gli agenti! Ha ragione chi dice che il pianeta è seriamente a rischio... Ma non per la pandemia! ".