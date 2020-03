Ucraino ruba lo zaino all'autista dell'autobus

Scoperto a rubare all’interno dello zaino di un autista dei mezzi pubblici, finisce in manette un uomo di nazionalità ucraina a Napoli. L’episodio è avvenuto nell’area di stazionamento dei bus a piazza Garibaldi, lo straniero è stato bloccato dai poliziotti prima di riuscire a darsi alla fuga.

Tutto è iniziato quando una pattuglia di agenti in servizio presso la polizia ferroviaria di Napoli ha notato le mosse sospette dell’uomo, che si trovava tra gli autobus in sosta nell’area dell’Anm di piazza Garibaldi, pizzicato a rovistare all’interno di uno zaino al cui interno c’erano documenti ed effetti personali di un autista. I poliziotti, insospettiti, hanno deciso di intervenire immediatamente per capire cosa stesse accadendo e, così, sono riusciti contemporaneamente anche a tagliare ogni eventuale possibilità di fuga al presunto ladro.

Lo hanno bloccato e, dunque, lo hanno sottoposto alla perquisizione di rito. Hanno scoperto così che quell’uomo, un 36enne di origini ucraine, domiciliato nella vicina città di Pozzuoli, aveva con sé anche un coltello. L’arma era stata nascosta dall'uomo dentro una delle sue scarpe.

Ma non è tutto, perché gli agenti hanno setacciato le immagini dei circuiti di videosorveglianza a servizio dell’area della stazione ferroviaria e dello scalo dei mezzi pubblici. Hanno scoperto così che il 36enne, poco prima di essere pizzicato a frugare all’interno dello zaino, lo aveva rubato nella zona del parcheggio di corso Lucci. Inoltre dai controlli effettuati sui database delle forze dell’ordine è emerso che su di lui già gravavano precedenti e segnalazioni. Era, il suo, un profilo noto alle forze di polizia.

Così, dopo le formalità di rito, il 36enne ucraino è stato arrestato con l’accusa di furto aggravato. Il sospetto è che possa trattarsi di un ladro “seriale”. Intanto è stato anche denunciato perché, a causa del coltello nascosto in tasca, è stato ritenuto responsabile di porto abusivo di oggetti atti a offendere e, inoltre, è stato deferito anche perché sarebbe risultato inottemperante agli ordini di lasciare il territorio nazionale.

Proseguono senza sosta i controlli nei pressi delle aree delle stazioni ferroviarie e dei mezzi pubblici dove l’afflusso quotidiano di centinaia di persone “richiama” ladri e malviventi. Che, ormai da tempo, tengono impegnate le forze di polizia che ogni giorno lavorano senza lesinare sforzi a tutela dell'ordine e della sicurezza dei viaggiatori, degli operatori dei trasporti e dei cittadini.

