Scampia si prepara a fare festa con Miss Italia

Il riscatto di Scampia passa anche attraverso la “bellezza”. Il quartiere di Napoli, noto in tutto il mondo come terra di Gomorra, è al settimo cielo per la vittoria al concorso Miss Italia di una giovane ragazza del luogo. Zeudi Di Palma, 20 anni e un fisico mozzafiato, ha battuto le altre aspiranti alla corona di reginetta italiana giunte a Venezia per la finale da ogni parte della penisola. A Scampia è tutto pronto per festeggiare la vincitrice che sarà accolta con tutti gli onori dai suoi concittadini. Per lei si è mosso anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, il quale l’ha invitata a Palazzo San Giacomo.

La più contenta di tutti, comunque, è mamma Mariarosaria che parla della sua terra. “Abbiamo vinto tutti. La mia Scampia ha vinto. È il riscatto di un quartiere martoriato. Zeudi – ha dichiarato la donna al quotidiano la Repubblica – può essere un esempio per tutti i ragazzi che si sentono scoraggiati. La sua vittoria può insegnare che con la tenacia si può raggiungere il proprio sogno” . Di mestiere Mariarosaria fa l’operaia, ma si occupa anche di volontariato per aiutare i ragazzi difficili del suo quartiere. La sua vita è stata spesa in gran parte per i figli, dato che il marito ha preferito lasciare la famiglia.

Oltre a Zeudi, altri due ragazzi da crescere: Giuseppe, 23 anni, iscritto a ingegneria e allievo del Conservatorio, e Asia, 22 anni, studentessa all'Accademia di Belle arti. Mariarosaria ci tiene a precisare che Scampia non è solo degrado e criminalità, ma sono tanti i giovani in cerca di un futuro migliore per se stessi e per il proprio quartiere.

Zeudi, con la sua personale affermazione, ha incarnato l’orgoglio di un intero popolo, stanco di essere etichettato in malo modo nel resto d’Italia e all’estero.