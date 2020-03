Scontro tra scooter e autovettura: muore un uomo di 63 anni

Un incidente mortale quello che si è verificato, ieri sera, in piazza Poderico, lungo via Arenaccia, nelle vicinanze di piazza Carlo III a Napoli. In seguito ad uno scontro tra uno scooter e un’automobile ha perso la vita il conducente del ciclomotore, un uomo di 63 anni, morto sul colpo al momento dell’impatto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale di Napoli, che hanno effettuato i rilievi del caso, per determinare le cause dell’incidente, non sono ancora chiare.

Qualche mese fa, un episodio simile è accaduto nel Salernitano, dove in un tragico incidente in scooter è morto un 16enne. Il dramma s’è consumato in via Benedetto Croce, la strada che collega la città capoluogo alla vicina Vietri sul Mare e a Cava de' Tirreni. Il giovane, Vittorio Senatore, viaggiava in sella allo scooter insieme a un amico quando ha perso il controllo del mezzo. La caduta e l'impatto con un muro di contenimento stradale gli sono stati fatali: il ragazzo è stato subito soccorso dal personale del 118, ma è deceduto in ospedale a Salerno. L’amico, per sua fortuna, è rimasto illeso.

La notizia del tragico incidente e della morte del giovane ha commosso tre città: Salerno, dove il ragazzo andava a scuola ed era molto conosciuto e apprezzato, Cetara dove la famiglia del giovane ha vissuto fino a pochi mesi fa e che lui aveva continuato a frequentare e Cava de’ Tirreni, dove si era trasferito da qualche tempo.

Nello stesso periodo, un altro decesso a Roma. La vittima A.R., cuoco originario di Sorrento, è probabilmente caduto con lo scooter a causa della pioggia. Non si escludono eventuali coinvolgimenti di pirati della strada. L’impatto mortale è avvenuto in via di San Gregorio in prossimità del Palatino. In pieno centro città. Sul posto sono subito accorsi i vigili urbani.

Incidente simile è toccato a due ragazzi di 30 anni. Morti nello scontro. La loro vita si è spezzata in seguito a un incidente stradale. Si chiamavano Christian Milo e Vasilina Kerxhalli i due giovani deceduti. Viaggiavano su scooter, proprio come accaduto al cuoco la notte scorsa. Ma in quel caso hanno impattato frontalmente con un’auto in via dell’Acqua Vergine, strada che collega la zona di Colle Prenestino - Torre Angela con l’area di Salone, nella periferia est della Capitale.

Ad impattare contro lo scooter Piaggio sul quale viaggiavano i due fidanzati, una Mercedes condotta da un cittadino romeno di 34 anni. Fermatosi a prestare i primi soccorsi l’automobilista è stato accompagnato in ospedale per gli accertamenti tossicologici di rito. L’uomo è indagato per omicidio stradale, mentre sia l’auto che lo scooter sono stati sequestrati. Il motorino condotto da Christian Milo, dietro al quale viaggiava come passeggera la fidanzata, si è scontrato frontalmente con la Mercedes che marciava nella direzione opposta.

