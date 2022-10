Stende male il bucato, disabile picchiato dalla sorella: "Intervenite, può accadere una tragedia"

Una casa dovrebbe essere un luogo sicuro per tutti. Un rifugio fatto d’amore dove le persone si prendono cura le une delle altre. Ed invece a volte le mura domestiche si trasformano in una sorta di oscura prigione dove avvengono fatti a dir poco sconcertanti. Botte, aggressioni, violenze verbali. L’ultimo caso segnalato riguarda un uomo disabile picchiato dalla sorella per i motivi più banali. A denunciare la triste realtà sono Nanotv, emittente che ha portato la vicenda sotto i riflettori pubblicando le immagini, e la "La Battaglia di Andrea", associazione di Afragola che si batte per i diritti delle persone con disabilità.

"Violenze su un uomo afflitto da problemi mentali da parte della sorella, anche se non riesce a stendere il bucato: è quanto ha documentato una tv locale (Nanotv, ndr) a Casalnuovo, in provincia di Napoli e, malgrado le rimostranze di tutto il condominio e le denunce, l'ultima delle quali risalente proprio a ieri, la vittima non è ancora sotto tutela" , hanno spiegato in una nota i membri dell’associazione.

Uno dei filmati è agghiacciante. La donna mostra al fratello come stendere ad asciugare delle lenzuola. Quest’ultimo, però, è in difficoltà. All’improvviso la sorella si avventa contro lo sventurato colpendolo con alcuni schiaffi. L’uomo, non in grado di difendersi, subisce impotente le angherie della sorella. Nel video si sentono i vicini di casa che urlano chiedendo alla donna di fermarsi e di lasciar stare il disabile. Tutto inutile. Quest’ultima, come se fosse la cosa più normale del mondo, risponde stizzita affermando che lei può picchiarlo.

"È ormai da tempo che questa donna utilizza violenza nei confronti del fratello – ha fatto sapere uno dei condomini che si è rivolto alla tv locale per rendere noto quanto accade in quell'abitazione - abbiamo denunciato più volte ma ad oggi la situazione non cambia". Il cittadino ha anche affermato che lo sventurato " è ancora in casa con la sorella che continua a maltrattarlo. Più volte abbiamo incontrato l'uomo con il volto tumefatto ormai la situazione è fuori controllo, potrebbe succedere una tragedia".

Di situazione gravissima ha parlato Asia Maraucci, presidente de "La Battaglia di Andrea", informata della delicata questione dalla stessa tv locale: "In uno dei video dove si vede la donna picchiare il fratello disabile, la stessa dice ai vicini di casa che utilizza metodi, a suo dire, approvati da una struttura pubblica, cosa palesemente non vera, ma nel contempo molto grave".