Tensione nel Pd, due consiglieri regionali scrivono a Letta: "Si seguono vecchie logiche"

Il bubbone alla fine è esploso, anche perché i malumori interni covavano già da diverso tempo. Nel Partito democratico di Napoli c’è maretta e la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la guerra intestina per le nomine nelle commissioni consiliari. I nodi sono venuti ormai al pettine e i contrasti sono stati resi pubblici. Ci hanno pensato i due consiglieri regionali del Pd Massimiliano Manfredi, fratello del sindaco Gaetano, e Bruna Fiola, figlia di Ciro, presidente della camera di Commercio di Napoli ad accendere la miccia. I due esponenti dei democratici hanno annunciato che scriveranno al segretario nazionale Enrico Letta, anche perché i vertici regionali del partito continuano a fare orecchie da mercante rispetto alle lamentele di alcuni esponenti di spicco della sezione locale del Pd.

Oggetto del contendere, dicevamo, la composizione delle commissioni. La componente vicina al sindaco Manfredi protesta a viva voce, poiché la vecchia guardia pretende di ricoprire tutti i ruoli chiave al Comune, nonostante il risultato elettorale alle ultime amministrative abbia premiato i nuovi candidati. “Negli ultimi giorni – hanno dichiarato al Corriere del Mezzogiorno Massimiliano Manfredi e Fiola – abbiamo assistito, nostro malgrado e nonostante le fitte interlocuzioni con vari esponenti nazionali, a uno spettacolo poco edificante messo in atto dal Partito democratico locale. Tutto ciò avviene, paradossalmente, mentre nelle aule parlamentari si sta decidendo in una fase delicatissima sugli strumenti finanziari finalizzati a garantire un possibile futuro alla nostra città” .