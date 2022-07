Tentano rapina ma il negoziante reagisce tirando oggetti

Una rapina decisamente non riuscita quella che hanno tentato due malviventi in un negozio di elettronica di Afragola, comune in provincia di Napoli. I due rapinatori sono stati messi in fuga dal titolare dell’esercizio commerciale che ha reagito lanciando contro i ladri ogni tipo di oggetto gli capitasse tra le mani, nonostante il fatto che uno dei due malviventi fosse entrato nel negozio armato di pistola. I due rapinatori certo non si aspettavano una simile reazione dall’uomo che è riuscito a farli scappare a gambe levate. Il fatto è avvenuto lo scorso 29 giugno in pieno giorno, verso le 15.

Il rapinatore era armato

La coppia di rapinatori aveva deciso di svaligiare un negozio di elettronica arrivando a bordo di un, motorino, lo stesso usato poi per la fuga. Uno dei due è entrato nel locale, mentre l’altro è rimasto fuori in sella allo scooter con il motore acceso. Quando il titolare ha visto l’uomo entrare minaccioso con la pistola in mano intimandogli di consegnare l’incasso, non ci ha pensato due volte e ha iniziato a lanciare contro il malvivente qualsiasi oggetto gli fosse a disposizione in quel momento. Appena è stato raggiunto dai primi oggetti il rapinatore, vestito tutto di nero e con un cappuccio in testa per non farsi identificare, ha girato su se stesso guadagnando velocemente l’uscita cercando di proteggersi il capo. All’interno del negozio in quel momento c’erano anche altri clienti.

La reazione del titolare li ha messi in fuga

Tutta la scena è stata ripresa da una telecamera di sicurezza presente nell’esercizio commerciale e il video è stato postato sulla sua pagina Facebook dal consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, che ha anche raccolto la testimonianza del negoziante. Fortunatamente i rapinatori non hanno sparato al negoziante, che ha reagito d’impulso senza pensare che i malviventi potessero essere armati. Solo un mese fa un’altra rapina era stata messa a segno in pieno centro a Napoli, in un negozio cinese.

Alla luce dell’ultimo fatto Borrelli si è rivolto al ministro degli Interni: “Tutti vorrebbero avere il coraggio di questo commerciante che probabilmente esasperato dalla delinquenza dilagante ha istintivamente reagito ai banditi. Questo episodio testimonia come i delinquenti siano soprattutto dei vigliacchi nonostante essi tentino all’autocelebrarsi come eroi sui social. Al di là di ciò, la criminalità sta dilagando ed è il momento di avere riposte efficaci e strutturate dal Ministro Lamorgese prima che si arrivi ad un punto di non-ritorno”.

