Terremoto giudiziario al Comune di Torre Annunziata, il sindaco: "Non mi dimetto"

Non molla il sindaco di Torre Annunziata Vicenzo Ascione. Il primo cittadino, dopo il blitz eseguito dalle forze dell’ordine, respinge le accuse nei suoi confronti. Gli inquirenti sospettano che l’amministratore abbia intessuto rapporti con il potente clan Gionta, favorendo la camorra nell’assegnazione delle gare d’appalto delle strisce blu e della videosorveglianza. Come riportato da Il Giornale.it, Ascione si sarebbe fatto dettare l’agenda politica dalla criminalità organizzata. Dopo il terremoto giudiziario in Comune, con ben dodici indagati, tre esponenti della maggioranza hanno rassegnato le dimissioni.

Il sindaco, però, tiene duro. “Non decide la magistratura – ha dichiarato al quotidiano la Repubblica – altri al mio posto lascerebbero il campo, io no” . I tre dimissionari sono: l’assessore Luisa Refuto, anche lei finita nel filone delle indagini, il consigliere comunale Maria Oriunto, cognata di una delle persone ritenute anelli di congiunzione tra gli amministratori e la camorra, e l’ex dirigente dell’ufficio tecnico Nunzio Ariano, finito in manette perché colto in flagrante mentre riceveva una mazzetta.