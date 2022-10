Degrado al Vomero: maxi rissa tra stranieri finisce nel sangue

Notte di terrore al Vomero, il quartiere collinare di Napoli. Intorno alle 23.45, in via Raffaele Tarantino, è scoppiata una maxi rissa che avrebbe visto coinvolti alcuni cittadini asiatici.

Tutto è accaduto all’improvviso. Probabilmente prima qualche parola di troppo e, poi, lo scontro fisico davanti al Teatro Acacia. Alcuni residenti, allarmati da quanto stava accadendo in strada, hanno segnalato la lite alle forze dell'ordine.

Non si sa cosa abbia scatenato il violento contrasto. Quel che è certo è che poco prima dell’arrivo dei carabinieri sul posto tutti i presenti si sono dileguati. Ma vi era un segno ben preciso qualcosa fosse accaduto poco prima. I militari hanno, infatti, ritrovato un coltello a ventaglio sull’asfalto. L’arma è stata subito posta sotto sequestro.

La vicenda, però, non era finita qui. Pochi minuti dopo, nella vicina piazza Medaglie d'Oro, è giunta al 112 la segnalazione di una persona ferita riversa in terra. L’uomo, un 30enne originario dello Sri Lanka, presentava diverse lesioni alla testa. Il ferito è stato soccorso dai sanitari del 118, accorsi sul posto con una ambulanza, e portato all'ospedale Cardarelli dove è stato ricoverato.

Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire la vicenda e dare un volto ai responsabili. Gli inquirenti stanno cercando videocamere di sicurezza nell'area. Le immagini potrebbe essere d’aiuto per individuare chi ha partecipato alla rissa che ha gettato nel panico parte della zona collinare. Alcuni residenti hanno raccontato al neo deputato di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli che i protagonisti del violento scontro potrebbero essere cittadini originari dell’Asia meridionale. Pare che alcuni di essi fossero in possesso di armi.