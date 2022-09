Tiktoker vestita da regina blocca il traffico: la protesta dei residenti

Acclamata da una folla impazzita e protetta dalle sue guardie del corpo la cantante neomelodica Rita De Crescenzo, nonché ormai affermata tiktoker, è scesa nuovamente per le strade di Napoli. Vestita completamente di bianco, con mantello e corona, come una regina, ha presenziato all’inaugurazione di un nuovo negozio di abbigliamento e accessori dal nome emblematico: “Svergognata”. Era stata la stessa De Crescenzo ad avvisare su Tik Tok i suoi fans dell’evento a corso Garibaldi, scatenando la curiosità di centinaia di persone. Ogni volta che la tiktoker si muove si alimentano polemiche, anche per i suoi trascorsi poco chiari.

“Ancora una volta la tiktoker nota alle forze dell'ordine – ha scritto su Facebook il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli – ha sfidato le istituzioni fregandosene delle regole. Rita De Crescenzo, infatti, ha organizzato abusivamente una festa senza alcun permesso bloccando la viabilità in via Benedetto Cairoli e nelle strade limitrofe a Piazza Garibaldi” .

Sono dovute intervenire le forze dell'ordine per liberare bus e auto dei residenti bloccate da incivili che avevano attuato la sosta selvaggia creando il caos. Centinaia di persone sono arrivate con gli scooter senza casco e anche con bambini piccoli a seguito bloccando strade e marciapiedi. Ciò ha provocato l’ira di tanti napoletani.

Ma chi è Rita De Crescenzo? Come riporta il quotidiano Open, la tiktoker ha all’attivo quasi 900mila follower, oltre 35 milioni di like per i suoi video e soprattutto una serie di canzoni napoletane. La De Crescenzo, 44 anni, è una cantante neomelodica che vive al Pallonetto di Santa Lucia, sul suo profilo pubblica i video dei suoi concerti, spesso organizzati in occasione di compleanni di bambini o feste per la comunione. La donna, in passato, è stata coinvolta in una maxi inchiesta che riguardava alcune attività del clan Elia. Nel 2017 è stata arrestata con l’accusa di spaccio di droga, vicenda che ha influito sulla decisione di affidare suo figlio ai servizi sociali, anche se lei ribadisce sempre di essere stata assolta.