Torna la banda dei Rolex: nuova rapina a corso Garibaldi

È entrata nuovamente in azione la gang criminale che imperversa nelle vicinanze della stazione ferroviaria di Napoli. Nonostante gli ultimi arresti da parte delle forze dell’ordine, è stato messo a segno l’ennesimo colpo. Questa volta è stato rapinato un 49enne, sempre a corso Garibaldi, a cui è stato sottratto un Rolex dal valore di 6mila euro. I malviventi, come riporta Fanpage, a bordo di uno scooter, si sono avvinati all’auto dell’uomo e dopo aver rotto il finestrino con il calcio della pistola gli hanno intimato di consegnare il prezioso orologio.

Pochi giorni fa era finito in manette, dopo un’indagine durata mesi, un 17enne, il quale è accusato di aver commesso una serie di furti di Rolex nel centro della città. L’ultimo, in ordine di tempo, a luglio, ai danni di un turista svizzero. I luoghi scelti dai ladri sono sempre gli stessi, in particolare dove ci sono le strutture alberghiere, frequentate da uomini d’affare che giungono in città per lavoro. Quasi sempre, queste persone indossano orologi di valore e diventano preda della banda di delinquenti, ragazzi giovanissimi che commettono i loro primi furti di rilievo.

A luglio, oltre alla rapina effettuata ai danni del turista svizzero, altri tre furti di Rolex si sono verificati nei pressi della stazione ferroviaria. Le vittime, in prevalenza, sono turisti provenienti da altri Paesi, ma in alcuni casi sono stati derubati anche residenti dei quartieri chic di Napoli.